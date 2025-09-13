Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против России при условии, что все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп выдвинул условия для новых санкций против РФ

— Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России, — заявил американский лидер.

Трамп, обращаясь к союзникам по НАТО, заявил, что их приверженность победе остается далекой от стопроцентной.

Он раскритиковал закупку российской нефти отдельными странами, назвав это шокирующим и существенно ослабляющим позиции Североатлантического объединения на переговорах с Москвой.

В то же время политик добавил, что готов действовать, как только партнеры продемонстрируют решимость и сообщат о своей готовности.

Трамп также предложил ввести масштабные тарифы на Китай:

— Я считаю, что это, а также то, что НАТО как группа введет от 50% до 100% тарифов на Китай, которые будут полностью сняты после окончания войны России и Украины, также очень поможет в прекращении этой смертельной войны. Китай имеет сильный контроль и даже власть над Россией, и эти мощные тарифы разрушат эту власть.

Кроме того, Трамп еще раз подчеркнул, что война не его, а принадлежит, по его словам, администрациям Байдена и Зеленского.

Он отметил, что его роль ограничивается помощью в остановке конфликта и спасении жизней, при этом на прошлой неделе погибло более семи тысяч человек.

Завершая свое заявление, Трамп выдвинул союзникам жесткие условия: если НАТО будет действовать по его предложениям, война может закончиться быстро, а человеческие жизни будут спасены.

В противном случае, по его словам, будет тратиться время, энергия и ресурсы США.

