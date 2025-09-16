Європейський Союз посилить спільні зусилля зі Сполученими Штатами Америки для збільшення економічного тиску на Російську Федерацію.

Як на Росію посилять економічний тиск

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про підсумки розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Вона повідомила про посилення спільних зусиль для збільшення економічного тиску на Росію. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що розмова з Трампом була гарною.

Незабаром Європейська комісія збирається представити 19 пакет санкцій проти Росії, спрямований проти криптовалют, банків та енергетики, пояснила вона.

– Воєнна економіка Росії, що підтримується доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Єврокомісія запропонує пришвидшити поступову відмову від імпорту викопного палива з РФ, щоб покласти цьому край, – стверджує Урсула фон дер Ляєн.

Яким буде 19 пакет санкцій проти Росії

Новий санкційний пакет Європейського Союзу проти Росії планують оголосити пізніше, оскільки країни ЄС намагаються узгодити єдиний підхід із G7, повідомляло Bloomberg.

За словами європейського дипломата, рішення ЄС відкласти 19-й пакет санкцій пов’язане з тиском Дональда Трампа, який наполягає на посиленні європейських заходів як умові для запровадження нових санкцій США.

Нещодавно США звернулися до країн Великої сімки з пропозицією встановити мита до 100% на Китай та Індію за імпорт російської нафти та вжити додаткових заходів, щоб змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.

Джерела повідомляють, що країни G7 мають намір погодити новий пакет санкцій протягом двох тижнів, а ЄС розглядає обмеження проти індійських і китайських компаній, що підтримують російську нафтову торгівлю.

Президент США заявив про готовність вдарити санкціями по російській нафті, але лише за умови синхронних дій Європи. Закупівлі енергоресурсів Китаєм та Індією забезпечують основні надходження для війни Росії проти України.

Американський план передбачає санкції щодо російських нафтових компаній і мереж постачання, які забезпечують експорт. Але для ЄС проблемним стане питання тарифів проти Китаю та Індії, оскільки країни на кшталт Німеччини мають від них економічну залежність.

Попри складнощі, частина пропозицій США збігається з планами ЄС, який уже передбачав поетапну відмову від російського газу після 2027 року, надав Угорщині та Словаччині тимчасові винятки щодо постачання нафти.

За інформацією видання, до 19 пакета санкцій ЄС можуть увійти обмеження для низки російських банків і енергетичних компаній, а також заходи щодо платіжних систем, криптобірж і експорту нафти.

У суботу, 13 вересня, президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити серйозні санкції проти Росії за умови, що всі країни НАТО погодяться та почнуть вдаватися до таких же дій.

