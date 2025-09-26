Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины.

Об этом сообщает Польское радио.

Навроцкий подписал закон о помощи переселенцам

— Это очень четкий сигнал от президента. Это последний законопроект, подписанный президентом в этой формуле помощи, специальной помощи, исключительной помощи, потому что сегодня нет никаких оснований и никаких причин для продолжения такого рода действий. Я считаю, что это невероятно важно, и это также четкий сигнал, так же как три президентских вето были четким сигналом, который заставил правительство наконец взяться за работу и внести изменения в плохие законы. И именно это произошло, поэтому давление в этом случае имеет смысл, – заявил руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.

15 сентября Сейм принял закон, регулирующий статус граждан Украины, бежавших от полномасштабной российской агрессии, и порядок выплаты им денежной помощи.

Сейчас смотрят

Проект закона, принятый в пятницу Сеймом, был подготовлен после того, как президент наложил вето на поправки к закону о так называемой помощи 800+ для граждан Украины в Польше.

Согласно новому закону, право на эти выплаты будет связано с профессиональной деятельностью и обучением детей в польских школах.

Исключение составят, в частности, люди с инвалидностью. Кроме того, выплаты будут предоставляться только в том случае, если иностранцы получают не менее 50% минимальной заработной платы.

Польские власти будут ежемесячно проверять, работают ли украинцы, и в случае отсутствия работы выплаты 800+ будут приостанавливаться.

Дополнительно будет контролироваться, не покинули ли украинцы территорию Польши.

Также документ вводит ограничения на доступ к медицинским услугам для взрослых граждан Украины.

Речь идет об участии в программах здравоохранения, реабилитации, стоматологическом и медикаментозном лечении.

Кроме того, закон предусматривает продление легального статуса пребывания украинцев в Польше до 4 марта 2026 года – в соответствии с решением Совета ЕС.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.