Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України.

Про це повідомляє Польське радіо.

Навроцький підписав закон про допомогу переселенцям

– Це дуже чітке послання від президента. Це останній законопроєкт, підписаний президентом у цій формулі допомоги, спеціальної допомоги, виняткової допомоги, тому що сьогодні немає жодної основи та жодної причини для продовження такого роду дій. Я вважаю, що це неймовірно важливо, і це також чітке послання, так само як три президентські вето були чітким посланням, що змусило уряд нарешті взятися за роботу та внести зміни до поганих законів. І саме це сталося, тому тиск у цьому випадку має сенс, – заявив керівник канцелярії президента Польщі Збіґнєв Боґуцький.

15 вересня Сейм ухвалив закон, що регулює статус громадян України, які втекли від повномасштабної російської агресії, та порядок виплати їм грошової допомоги.

Проєкт закону, ухвалений у п’ятницю Сеймом, був підготовлений після того, як президент наклав вето на поправки до закону про так звану допомогу 800+ для громадян України у Польщі.

Згідно з новим законом, право на ці виплати буде пов’язане з професійною діяльністю та навчанням дітей у польських школах.

Виняток становитимуть, зокрема, люди з інвалідністю. Крім того, виплати надаватимуться лише у разі, якщо іноземці отримують щонайменше 50% мінімальної заробітної плати.

Польська влада перевірятиме щомісяця, чи працюють українці, і в разі відсутності роботи виплати 800+ будуть призупинятися.

Додатково контролюватиметься, чи не залишили українці територію Польщі.

Також документ вводить обмеження на доступ до медичних послуг для дорослих громадян України.

Йдеться про участь у програмах охорони здоров’я, реабілітацію, стоматологічне та медикаментозне лікування.

Окрім цього, закон передбачає продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року – відповідно до рішення Ради ЄС.

