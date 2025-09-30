Посланник Трампа Стив Уиткофф может уйти с должности: что известно
Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф может уйти в отставку в конце года.
Такую информацию со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает газета The Times of Israel.
Увольнение Стива Уиткоффа: что известно
Сообщается, что с самого начала Уиткофф был посредником президента США Дональда Трампа в переговорах о прекращении огня в Газе, занимал должность специального правительственного служащего, что ограничивает срок назначения примерно 130 днями, хотя возобновление возможно – в зависимости от прогнозируемой будущей службы.
Тем не менее Уиткофф готовится покинуть свой пост до конца года, говорит осведомленный чиновник.
Это связывают с вероятностью того, что прорыв в войне в Газе может произойти довольно скоро, ведь Трамп объявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение, а посредники ожидают ответа ХАМАС.
Чиновник добавил, что “люди в офисе (Уиткоффа, – Ред.) уже ждут следующего шага”, и если соглашение по Газе будет заключено, посланник “достойно уйдет”.
Напомним, президент США Дональд Трамп предложил план завершения войны в секторе Газа.
Среди пунктов плана – президент США Дональд Трамп должен возглавить международный Совет мира, который будет управлять и восстанавливать сектор Газа в процесе завершения войны между Израилем и ХАМАС и перехода к миру.