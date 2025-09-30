Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф может уйти в отставку в конце года.

Такую информацию со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает газета The Times of Israel.

Увольнение Стива Уиткоффа: что известно

Сообщается, что с самого начала Уиткофф был посредником президента США Дональда Трампа в переговорах о прекращении огня в Газе, занимал должность специального правительственного служащего, что ограничивает срок назначения примерно 130 днями, хотя возобновление возможно – в зависимости от прогнозируемой будущей службы.

Тем не менее Уиткофф готовится покинуть свой пост до конца года, говорит осведомленный чиновник.

Это связывают с вероятностью того, что прорыв в войне в Газе может произойти довольно скоро, ведь Трамп объявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение, а посредники ожидают ответа ХАМАС.

Чиновник добавил, что “люди в офисе (Уиткоффа, – Ред.) уже ждут следующего шага”, и если соглашение по Газе будет заключено, посланник “достойно уйдет”.

Напомним, президент США Дональд Трамп предложил план завершения войны в секторе Газа.

Среди пунктов плана – президент США Дональд Трамп должен возглавить международный Совет мира, который будет управлять и восстанавливать сектор Газа в процесе завершения войны между Израилем и ХАМАС и перехода к миру.

