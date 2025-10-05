Президент США Дональд Трамп заявил, что группировка ХАМАС столкнется с “полным уничтожением”, если откажется передать власть и контроль над Газой.

Трамп угрожает полностью уничтожить ХАМАС

— Полное уничтожение! — сказал Трамп журналисту в текстовом сообщении в субботу, отвечая на вопрос, что произойдет, если ХАМАС будет настаивать на сохранении власти.

Журналист уточнил позицию президента, ссылаясь на мнение сенатора Линдси Грэма, который считает, что ХАМАС фактически отверг 20-пунктовый план прекращения огня, поскольку настаивает на “отсутствии разоружения, сохранении контроля над Газой за палестинцами и привязке освобождения заложников к переговорам”.

— Он ошибается? — спросил журналист.

— Посмотрим. Только время покажет, — ответил Трамп.

Президент США отметил, что ожидает “в ближайшее время” получить ясность относительно того, действительно ли ХАМАС настроен на мир.

— Да, что касается Биби (Беньямин Нетаньяху, — Ред.), — сказал Трамп, отвечая на вопрос, полностью ли премьер-министр Израиля поддерживает прекращение бомбардировок в Газе и более широкое видение президента.

Трамп добавил, что надеется на реализацию своего плана прекращения огня и подчеркнул, что активно работает над этим.

Израиль приостановил авиаудары по Газе

В субботу, 4 октября, президент США сообщил, что Израиль согласился на начальный этап отвода войск, предусмотренный его планом прекращения огня в Газе.

В сообщении в социальных сетях он отметил, что администрация сейчас ожидает подтверждения от ХАМАС.

Если ХАМАС согласится, по словам Трампа, прекращение огня вступит в силу “немедленно”, начнется обмен заложниками и пленными.

— После переговоров Израиль согласился на начальную линию отвода, которую мы показали и передали ХАМАС. Когда ХАМАС подтвердит, прекращение огня вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и пленными, и мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой 3000-летней катастрофы. Спасибо за внимание к этому вопросу и следите за сообщениями, — написал Трамп в Truth Social.

Он также заявил в субботу, что Израиль временно приостановил авиаудары по Сектору Газа, назвав это критическим шагом на пути к заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Трамп предупредил ХАМАС, что действовать нужно быстро.

В пятницу, 3 октября, Трамп заявил, что ХАМАС положительно отреагировал на его 20-пунктовый план, направленный на прекращение конфликта.

В видео, опубликованном в Truth Social, президент США назвал этот день “великим днем” и охарактеризовал события как “беспрецедентные”.

