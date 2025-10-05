ХАМАС буде знищений, якщо відмовиться поступитися владою над Газою – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що угруповання ХАМАС зіткнеться з “повним знищенням”, якщо відмовиться передати владу й контроль над Газою.
Про це пише CNN.
Трамп погрожує повністю знищити ХАМАС
– Повне знищення! – сказав Трамп журналісту у текстовому повідомленні в суботу, відповідаючи на запитання, що станеться, якщо ХАМАС наполягатиме на збереженні влади.
Журналіст уточнив позицію президента, посилаючись на позицію сенатора Ліндсі Грема, який вважає, що ХАМАС фактично відкинув 20-пунктовий план припинення вогню, оскільки наполягає на “відсутності роззброєння, збереженні контролю над Газою за палестинцями та прив’язуванні звільнення заручників до переговорів”.
– Він помиляється? – запитав журналіст.
– Побачимо. Лише час покаже, – відповів Трамп.
Президент США зазначив, що очікує “незабаром” отримати ясність щодо того, чи справді ХАМАС налаштований на мир.
– Так, щодо Бібі (Беньямін Нетаньягу, – Ред.), – сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи прем’єр-міністр Ізраїлю повністю підтримує припинення бомбардувань у Газі та ширше бачення президента.
Трамп додав, що сподівається на реалізацію свого плану припинення вогню і наголосив, що активно працює над цим.
Ізраїль призупинив авіаудари по Газі
У суботу, 4 жовтня, президент США повідомив, що Ізраїль погодився на початковий етап відведення військ, передбачений його планом припинення вогню в Газі.
У дописі в соціальних мережах він зазначив, що адміністрація зараз очікує підтвердження від ХАМАС.
Якщо ХАМАС погодиться, за словами Трампа, припинення вогню набуде чинності “негайно”, а обмін заручниками та полоненими розпочнеться.
– Після переговорів Ізраїль погодився на початкову лінію відведення, яку ми показали й передали ХАМАС. Коли ХАМАС підтвердить, припинення вогню набуде чинності негайно, розпочнеться обмін заручників і полонених, і ми створимо умови для наступного етапу відведення, який наблизить нас до завершення цієї 3 000-річної катастрофи. Дякую за увагу до цього питання і стежте за повідомленнями, – написав Трамп у Truth Social.
Він також заявив у суботу, що Ізраїль тимчасово призупинив авіаудари по Сектору Газа, назвавши це критичним кроком на шляху до укладання угоди про припинення вогню, звільнення заручників. Трамп попередив ХАМАС, що діяти треба швидко.
У п’ятницю, 3 жовтня, Трамп заявив, що ХАМАС позитивно відреагував на його 20-пунктовий план, спрямований на припинення конфлікту.
У відео, опублікованому в Truth Social, президент США назвав цей день “великим днем” і охарактеризував події як “безпрецедентні”.