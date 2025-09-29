В понедельник, 29 сентября, Белый дом обнародовал 20-пунктный план по прекращению огня и дальнейшим шагам в секторе Газа.

Среди пунктов плана – президент США Дональд Трамп должен возглавить международный Совет мира, который будет управлять и восстанавливать сектор Газа, предусматривая завершение войны между Израилем и ХАМАС и переход к миру, пишет The Hill.

Трамп призвал ХАМАС принять мирный план

— Пришло время для ХАМАС принять условия плана, который мы сегодня представили. Это уже другой ХАМАС, чем тот, с которым мы имели дело, ведь погибло более 20 тыс. человек, — цитирует слова Трампа CNN.

Он добавил, что руководство группировки “было уничтожено трижды”, поэтому теперь переговоры будут проходить с другими людьми, “нежели те, с которыми мы сталкивались в течение последних четырех-пяти лет”.

Президент США добавил, что Израиль и другие союзники согласились с его 20-пунктным планом, но все еще нужно убедить ХАМАС подписать соглашение.

Ранее он предупреждал, что если ХАМАС отвергнет план, США поддержат дальнейшее наступление Израиля в Газе.

— Если ХАМАС отклонит соглашение — а такое всегда возможно — то они останутся единственными, кто против, — сказал Трамп, обращаясь к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля в свою очередь заявил, что поддерживает план Трампа по завершению войны в Газе, назвав его “решающим шагом” к прекращению войны и достижению мира на Ближнем Востоке.

По его словам, сегодня сделан “решающий шаг как к завершению войны в Газе, так и к созданию предпосылок для значительного продвижения мира на Ближнем Востоке”.

— Я поддерживаю ваш план по завершению войны в Газе, который соответствует нашим военным целям. Он вернет всех наших заложников в Израиль, ликвидирует военные возможности ХАМАС и его политическое управление и гарантирует, что Газа больше никогда не будет представлять угрозы для Израиля, — добавил он.

Что предусматривает план Трампа по прекращению огня в Газе

Всеобъемлющий план президента Дональда Дж. Трампа по завершению конфликта в Газе.

Газа станет зоной, свободной от радикализма и террора, которая не будет представлять угрозы для своих соседей.

Газа будет восстановлена для блага ее жителей, “которые уже слишком много страдали”.

Если обе стороны согласятся с этим предложением, война немедленно закончится. Израильские войска отступят на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников. В это время все военные действия, включая авиационные и артиллерийские удары, будут прекращены, а линии фронта останутся замороженными до выполнения условий для полного поэтапного вывода.

В течение 72 часов после публичного принятия Израилем этого соглашения все заложники — живые и погибшие — будут возвращены.

После возвращения всех заложников Израиль освободит 250 пожизненно заключенных, а также 1 700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года, включая всех женщин и детей. За каждого израильского заложника, чьи останки будут возвращены, Израиль передаст останки 15 погибших жителей Газы.

После возвращения всех заложников члены ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и разоружение, получат амнистию. Те, кто захочет покинуть Газу, смогут безопасно выехать в страны, готовые их принять.

С момента принятия этого соглашения в Газу немедленно будет направлена полная гуманитарная помощь. Минимальные объемы помощи будут соответствовать положениям соглашения от 19 января 2025 года, включая восстановление инфраструктуры (воды, электричества, канализации), больниц и пекарен, а также завоз техники для разбора завалов и открытия дорог.

Доставка помощи в Газу будет осуществляться через ООН, ее агентства, Красный Полумесяц и другие международные институты, не связанные со сторонами конфликта. Открытие перехода Рафа в двух направлениях будет происходить по той же схеме, что и по соглашению от 19 января 2025 года.

Управление Газой будет осуществлять временное переходное правительство в виде технократического, аполитичного палестинского комитета, ответственного за ежедневное обеспечение публичных услуг. В его состав войдут квалифицированные палестинцы и международные эксперты под надзором новой международной переходной структуры – Совета мира, который возглавит президент Дональд Дж. Трамп. В его состав также войдут другие государственные лидеры, в частности бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Совет будет определять рамки и финансирование восстановления Газы до момента, когда Палестинская автономия завершит реформу и сможет эффективно взять под контроль сектор.

Будет разработан экономический план Трампа по восстановлению и развитию Газы с участием экспертов, которые помогли создать современные процветающие города Ближнего Востока. Будут рассмотрены инвестиционные предложения от международных организаций для объединения структур безопасности и управления и привлечения инвестиций, которые создадут рабочие места, возможности и надежду для будущего Газы.

Будет создана специальная экономическая зона с льготными тарифами и условиями доступа, которые согласуют со странами-партнерами.

Никто не будет вынужден покидать Газу, но те, кто захочет уехать, будут иметь право уехать и вернуться. Будут поощрения оставаться для построения лучшей Газы.

ХАМАС и другие группировки согласятся не участвовать в управлении Газой в любой форме. Вся военная и террористическая инфраструктура, в частности туннели и заводы по производству оружия, будет уничтожена и не будет восстанавливаться. Демилитаризацию Газы будут контролировать независимые мониторы, которые будут проверять процесс вывода оружия из обращения и программу выкупа и реинтеграции, профинансированную международным сообществом.

Региональные партнеры гарантируют выполнение ХАМАС и другими фракциями их обязательств, чтобы новая Газа не представляла угрозы соседям.

США будут работать с арабскими и международными партнерами над созданием временных Международных сил стабилизации (ISF), которые немедленно развернутся в Газе. Они будут обучать и поддерживать проверенные палестинские полицейские силы и консультироваться с Иорданией и Египтом. ISF станет долгосрочным решением для внутренней безопасности, будет помогать Израилю и Египту охранять границы и предотвращать ввоз оружия, а также обеспечивать безопасный поток товаров для восстановления Газы.

Израиль не будет оккупировать и аннексировать Газу. Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) постепенно будут передавать контроль над территорией ISF и полностью выйдут из сектора, за исключением периметра безопасности, который сохранится до гарантий отсутствия новой террористической угрозы.

Если ХАМАС откажется или будет затягивать выполнение предложения, план будет реализовываться в районах, очищенных от террора и переданных от ЦАХАЛ к ISF.

Будет начат межрелигиозный диалог на основе ценностей толерантности и мирного сосуществования, чтобы изменить нарративы палестинцев и израильтян и показать преимущества мира.

После восстановления Газы и проведения реформы Палестинской автономии могут возникнуть условия для реального пути к палестинскому самоопределению и государственности, что является стремлением палестинского народа.

США начнут диалог между Израилем и палестинцами для достижения политической перспективы мирного и благополучного сосуществования.

