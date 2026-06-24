Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 24 июня 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 204 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет, совершил 48 авиационных ударов, сбросил 160 управляемых авиабомб.
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Кроме того, привлек для поражения 6 037 дронов-камикадзе и совершил 2 140 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 582-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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