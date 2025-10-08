Киев не вмешивается в дело украинца Владимира Журавлева, задержанного по запросу Германии по делу о подрыве “Северных потоков”, но консультирует его по вопросам защиты.

Об этом посол Украины в Польше Василий Боднар заявил в интервью на RMF FM.

Дело “Северных потоков”: какова позиция Украины

Посол отметил, что в интересах Украины – защита нашего гражданина, однако вмешательства в судебное дело нет.

– Мы не вмешиваемся, это судебное дело. Мы можем только показать, как защищаться. Консулы консультируют, – пояснил Боднар.

Он напомнил слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что они не передадут Украине обвиняемого в подрыве Северного потока.

– (Однако, – Ред.) единственные, кому должно быть стыдно за “Северный поток-2”, – это те, кто решил его строить, – отметил тогда Туск.

Напомним, украинец был задержан в польском Прушкуве 30 сентября. Основанием стал европейский ордер на арест по делу о взрывах на газопроводах Северные потоки.

СМИ отмечают, что речь, вероятно, идет о 49-летнем Владимире Журавлеве. Ордер на его арест Германия выдала еще в июне 2024 года.

Между тем сам Журавлев своей вины не признает и утверждает, что не имеет ничего общего с этой атакой.

Ранее стало известно, что подрыв трех из четырех ниток газопроводов “Северный поток-1” и “Северный поток-2” предназначен для транспортировки природного газа из России в Германию. Он произошел 26 сентября 2022 года на глубине около 80 м на дне Балтийского моря.

