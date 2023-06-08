Украина не причастна к подрыву российских газопроводов Северный поток — Зеленский

Украина не причастна к подрыву российских газопроводов Северный поток. Кроме того, никем не было предоставлено доказательств, что якобы украинские военные или спецслужбы к этому причастны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому журналисту Полу Ронцгеймеру, заместителю главного редактора BILD-Zeitung.

— Я хочу, чтобы мы четко понимали: я президент и я отдаю соответствующие поручения или команды. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда на это не пошел. Я верю, что наши военные и наша разведка ничего подобного не делали, — заявил президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что в противном случае он бы хотел, чтобы были предоставлены соответствующие доказательства.

Кроме того, президент подчеркнул, что однозначно не знал ни о каких таких планах.

В частности, глава государства прокомментировал материал газет The Washinghton Post, в котором описывается причастность Украины к взрывам на российских газопроводах.

— Я уже говорил этой журналистке Washinghton Post. Она представитель Washinghton Post в Украине. Она это говорила, мы с ней об этом разговаривали. Она постоянно поднимает этот вопрос, и я ей говорил: покажите нам доказательства. Мы, наши военные это сделали? Так дайте нам доказательства, — сказал он.

Речь идет о материале The Washinghton Post от 8 марта 2023 года, где со ссылкой на источники газеты утверждается, что чиновники разведки США и страны Европы подозревают “украинских партизан” в уничтожении российских газопроводов Северный поток.

Президент Зеленский отметил, что утверждение журналистки The Washinghton Post о якобы отчетах разведки, которые бы указывали на причастность Украины к подрывам трубопроводов, является подыгрыванием Российской Федерации.

Подрыв Северного потока

Подрыв трассы трубопровода Северный поток в Балтийском море произошел 26 сентября 2022 года.

Ранее американская газета The New York Times писала, что к диверсии на Северном потоке якобы причастны “проукраинские группы”, но в Белом доме эти данные не подтвердили.

В частности, как сообщали Вооруженные силы Дании, российское военное специальное судно находилось вблизи трубопровода Северный поток за четыре дня до взрыва.

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