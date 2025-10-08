Київ не втручається у справу українця Володимира Журавльова, затриманого на запит Німеччини у справі про підрив “Північних потоків”, але консультує його щодо захисту.

Про це посол України в Польщі Василь Боднар заявив в інтерв’ю на RMF FM.

Справа “Північних потоків”: яка позиція України

Посол зазначив, що в інтересах України – захист нашого громадянина, однак втручання в судову справу немає.

– Ми не втручаємося, це судова справа. Ми можемо лише показати, як захищатися. Консули консультують, – пояснив Боднар.

Він нагадав слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що вони не передадуть Україні обвинуваченого у підриві Північного потоку.

– (Однак, – Ред.) єдині, кому має бути соромно за “Північний потік-2”, – це ті, хто вирішив його будувати, – зауважив тоді Туск.

Нагадаємо, українець був затриманий у польському Прушкуві 30 вересня. Підставою став європейський ордер на арешт у справі про вибухи на газопроводах Північні потоки.

ЗМІ зазначають, що мова, ймовірно, йде про 49-річного Володимира Журавльова. Ордер на його арешт Німеччина видала ще в червні 2024 року.

Тим часом сам Журавльов своєї провини не визнає і стверджує, що не має нічого спільного з цією атакою.

Раніше стало відомо, що підрив трьох з чотирьох ниток газопроводів “Північний потік-1” та “Північний потік-2” призначений для транспортування природного газу з Росії до Німеччини. Він стався 26 вересня 2022 року на глибині близько 80 м на дні Балтійського моря.

