В Швеции и Норвегии продолжается Нобелевская неделя, во время которой объявляют лауреатов Нобелевской премии за 2025 год в ряде отраслей. В среду, 8 октября, стало известно, кто и за что получил Нобелевскую премию в области химии.

Что известно о лауреатах Нобелевской премии-2025 по химии

Лауреатами этого года стали Сусуму Китагави, Ричард Робсон и Омар М. Яги, которые получили Нобелевскую премию за разработку металлоорганических каркасов.

Победителям вручают медаль, диплом и 11 млн шведских крон (около $990 тыс.), которые они в равных долях разделят между собой.

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2025 года создали молекулярные конструкции с большими пространствами, через которые могут проходить газы и другие химические вещества.

Эти конструкции, металлоорганические каркасы, можно будет использовать для сбора воды из пустынного воздуха, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций.

Отмечается, что ученые разработали новую форму молекулярной архитектуры, где ионы металлов функционируют как краеугольные камни, соединенные длинными органическими (на основе углерода) молекулами.

Вместе ионы металлов и молекулы образуют кристаллы с большими полостями внутри.

– Изменяя строительные блоки, используемые в конструкциях, химики могут захватывать и хранить определенные вещества, управлять химическими реакциями или проводить электричество, – говорится в отчете по результатам награждения.

Председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке подчеркнул, что эта разработка имеет огромный потенциал и открывает ранее непредвиденные возможности для изготовления материалов на заказ с новыми функциями.

Все началось в 1989 году, когда Ричард Робсон испытал новый способ использования свойств атомов. Он соединил положительно заряженные ионы меди с четырехплечевой молекулой; эта молекула имела химическую группу, которая притягивалась к ионам меди на конце каждого плеча.

Когда они объединились, то образовали упорядоченный, просторный кристалл. Он был похож на бриллиант, заполненный бесчисленными полостями.

Робсон сразу осознал потенциал своей молекулярной конструкции, но она была нестабильной и легко разрушалась.

Однако Сусуму Китагава и Омар Яги обеспечили этому методу строительства прочную основу: между 1992 и 2003 годами они по отдельности сделали ряд революционных открытий. Китагава показал, что газы могут поступать в конструкции и выходить из них, и предсказал, что металлообъемные структуры (МОФ) можно сделать гибкими.

Яги же создал очень стабильный МОФ и показал, что его можно модифицировать с помощью рационального дизайна, придавая ему новые и желательные свойства.

После новаторских открытий лауреатов химики создали десятки тысяч различных металлоорганических соединений (МОФ).

Некоторые из них могут способствовать решению некоторых из самых больших проблем человечества, в частности, с такими применениями, как отделение перфторуглеродных кислородных масел (ПФАС) от воды, разложение следов фармацевтических препаратов в окружающей среде, улавливание углекислого газа или сбор воды из пустынного воздуха.

Кто получил Нобелевские премии по химии в прошлые годы

Напомним, что лауреатами Нобелевской премии по химии 2024 года стали американец Дэвид Бейкер, а также британцы Демис Хассабис и Джон Джампер.

Так, биохимика и специалиста по вычислительной биологии Бейкера наградили “за вычислительный дизайн белков”, а нейробиологов Хассабиса и Джампера – “за предсказание структуры белков”.

В 2023 году Нобелевскую премию по химии получили три американских ученых – Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт), Луис Брюс (Колумбийский университет) и Алексей Екимов (Nanocrystals Technology Inc) за открытие и синтез квантовых точек – “частиц настолько малых, что их размер определяет их свойства”.

А в 2022 году лауреатами по химии стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал – за разработку инструментов для создания молекул.

