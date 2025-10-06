В понедельник, 6 октября, Нобелевский комитет выбрал лауреатов премии по медицине и физиологии.

Кто стал лауреатами Нобелевской премии по медицине в 2025 году

Премию по физиологии и медицине 2025 года присудили трем лауреатам – Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи.

Они получили ее за открытие в области периферической иммунной толерантности.

Сейчас смотрят

– Мощную иммунную систему организма нужно регулировать, иначе она может атаковать наши собственные органы. Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2025 года за свои новаторские открытия в области периферической иммунной толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму иммунной системой, – говорится в сообщении, опубликованном Нобелевским комитетом.

Ее размер составляет 11 млн шведских крон, которые будут распределены поровну между лауреатами.

В чем заключается открытие лауреатов

В научной работе лауреатов отмечается, что наша иммунная система ежедневно защищает нас от тысяч различных микробов, которые пытаются проникнуть в наш организм.

Все они выглядят по-разному, многие из них похожи на клетки человека. Поэтому исследователи решили выяснить, как именно иммунная система определяет, что ей следует атаковать, а что – защищать.

Так, лауреаты определили охранников иммунной системы – регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на наш собственный организм.

– Их открытия стали решающими для нашего понимания того, как функционирует иммунная система и почему не все мы имеем серьезные аутоиммунные заболевания, – пояснил председатель Нобелевского комитета Олле Кампе.

Шимон Сакагучи сделал первое ключевое открытие в 1995 году, несмотря на то, что многие исследователи были убеждены, что иммунная толерантность развивается только благодаря уничтожению потенциально вредных иммунных клеток в тимусе через процесс, который называется центральной толерантностью.

Сакагучи показал, что иммунная система является более сложной, и открыл ранее неизвестный класс иммунных клеток, которые защищают организм от аутоиммунных заболеваний.

Мэри Брунков и Фред Рамсделл продолжили его дело в 2001 году, когда представили объяснение того, почему определенный штамм мышей был особенно уязвим к аутоиммунным заболеваниям.

Они обнаружили, что у мышей есть мутация в гене, который они назвали Foxp3. Кроме того, им удалось доказать, что мутации в человеческом эквиваленте этого гена вызывают серьезное аутоиммунное заболевание — IPEX.

Через два года Шимон Сакагучи смог связать эти открытия. Он доказал, что ген Foxp3 управляет развитием клеток, которые он идентифицировал в 1995 году. Эти клетки, теперь известные как регуляторные Т-клетки, контролируют другие иммунные клетки и обеспечивают, чтобы наша иммунная система переносила наши собственные ткани.

Открытия лауреатов положили начало области периферической толерантности, стимулируя разработку методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Это также может привести к более успешным трансплантациям. Несколько из этих методов лечения сейчас проходят клинические испытания.

Что известно о лауреатах

В этом году лауреатами в области медицины и физиологии стали два американца и один японец.

Мэри Брунков, 1961 года рождения, является доктором философии Принстонского университета в США и старшим руководителем программы в Институте системной биологии в Сиэтле.

Фред Рамсделл – 1960 года рождения, доктор философии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, научный руководитель в Sonoma Biotherapeutics, Сан-Франциско.

Шимон Сакагучи – 1951 года рождения. Доктор медицинских наук и философии Киотского университета в Японии, заслуженный профессор Исследовательского центра на границе иммунологии в Осакском университете.

Источник: Нобелевский комитет

Фото: Нобелевский комитет