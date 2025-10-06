Нобелевскую премию по медицине 2025 присудили за исследования иммунитета
В понедельник, 6 октября, Нобелевский комитет выбрал лауреатов премии по медицине и физиологии.
Кто стал лауреатами Нобелевской премии по медицине в 2025 году
Премию по физиологии и медицине 2025 года присудили трем лауреатам – Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи.
Они получили ее за открытие в области периферической иммунной толерантности.
– Мощную иммунную систему организма нужно регулировать, иначе она может атаковать наши собственные органы. Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2025 года за свои новаторские открытия в области периферической иммунной толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму иммунной системой, – говорится в сообщении, опубликованном Нобелевским комитетом.
Ее размер составляет 11 млн шведских крон, которые будут распределены поровну между лауреатами.
В чем заключается открытие лауреатов
В научной работе лауреатов отмечается, что наша иммунная система ежедневно защищает нас от тысяч различных микробов, которые пытаются проникнуть в наш организм.
Все они выглядят по-разному, многие из них похожи на клетки человека. Поэтому исследователи решили выяснить, как именно иммунная система определяет, что ей следует атаковать, а что – защищать.
Так, лауреаты определили охранников иммунной системы – регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на наш собственный организм.
– Их открытия стали решающими для нашего понимания того, как функционирует иммунная система и почему не все мы имеем серьезные аутоиммунные заболевания, – пояснил председатель Нобелевского комитета Олле Кампе.
Шимон Сакагучи сделал первое ключевое открытие в 1995 году, несмотря на то, что многие исследователи были убеждены, что иммунная толерантность развивается только благодаря уничтожению потенциально вредных иммунных клеток в тимусе через процесс, который называется центральной толерантностью.
Сакагучи показал, что иммунная система является более сложной, и открыл ранее неизвестный класс иммунных клеток, которые защищают организм от аутоиммунных заболеваний.
Мэри Брунков и Фред Рамсделл продолжили его дело в 2001 году, когда представили объяснение того, почему определенный штамм мышей был особенно уязвим к аутоиммунным заболеваниям.
Они обнаружили, что у мышей есть мутация в гене, который они назвали Foxp3. Кроме того, им удалось доказать, что мутации в человеческом эквиваленте этого гена вызывают серьезное аутоиммунное заболевание — IPEX.
Через два года Шимон Сакагучи смог связать эти открытия. Он доказал, что ген Foxp3 управляет развитием клеток, которые он идентифицировал в 1995 году. Эти клетки, теперь известные как регуляторные Т-клетки, контролируют другие иммунные клетки и обеспечивают, чтобы наша иммунная система переносила наши собственные ткани.
Открытия лауреатов положили начало области периферической толерантности, стимулируя разработку методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Это также может привести к более успешным трансплантациям. Несколько из этих методов лечения сейчас проходят клинические испытания.
Что известно о лауреатах
В этом году лауреатами в области медицины и физиологии стали два американца и один японец.
Мэри Брунков, 1961 года рождения, является доктором философии Принстонского университета в США и старшим руководителем программы в Институте системной биологии в Сиэтле.
Фред Рамсделл – 1960 года рождения, доктор философии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, научный руководитель в Sonoma Biotherapeutics, Сан-Франциско.
Шимон Сакагучи – 1951 года рождения. Доктор медицинских наук и философии Киотского университета в Японии, заслуженный профессор Исследовательского центра на границе иммунологии в Осакском университете.
Источник: Нобелевский комитет
Фото: Нобелевский комитет