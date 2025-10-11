В России в 2025 году количество жертв катастроф коммерческой авиации уже превысило совокупные показатели за два предыдущих года. Но, несмотря на это, российское правительство планирует сократить финансирование производства самолетов и вертолетов в 2026 году.

РФ сокращает расходы на строительство самолетов

Так, в России за девять месяцев произошло четыре авиакатастрофы, в которых погибли 53 человека. В 2024 году зафиксировано 17 катастроф и 37 жертв, в 2023-м – восемь авиакатастроф и 12 погибших.

Рост смертности наблюдается и в авиации общего назначения: в 2024 году произошло 40 инцидентов с 64 жертвами, а в 2023 году – 21 авиакатастрофа и 20 погибших.

Официально в Москве говорят о нарушении авиакомпаниями воздушного законодательства и обвиняют в несоблюдении правил технического обслуживания.

Однако Служба внешней разведки Украины считает, что основными причинами такого состояния российской авиации являются: старение авиапарка, дефицит запчастей и отток кадров.

– После санкций российские перевозчики потеряли доступ к западным самолетам, а основная нагрузка легла на советские Ан-2, Ан-24 и вертолеты Ми-8, которым более полувека. Их интенсивная эксплуатация резко повысила уровень аварийности, – отмечают в разведке.

Для ремонта старых самолетов и вертолетов используют детали со складов или разобранных самолетов. Молодые пилоты отказываются летать на технике, старшей за них самих. Да и опытные специалисты уходят из профессии. Поэтому многие компании физически не способны соблюдать требования авиационных правил, поскольку производство большинства их бортов прекратилось еще во времена Советского Союза.

Несмотря на такие проблемы, российское правительство планирует сократить финансирование программы производства самолетов и вертолетов в 2026 году в 1,6 раза – с 139,6 млрд до 85,7 млрд рублей. Да и в 2027-м расходы также уменьшатся – со 109,7 млрд до 86,9 млрд рублей (минус 21%).

Наибольшее сокращение финансов касается господдержки авиакомпаний, которые обновляют парк для внутренних перевозок: в 2025 году субсидия составила 1,3 млрд рублей после сокращения с 4,1 млрд, а в 2026 году субсидии исчезнут полностью.

Компенсации расходов на техобслуживание самолетов также урежут – с 6,1 млрд в 2025 году до 3,6 млрд в 2026 году.

