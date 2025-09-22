Россия просит Международную организацию гражданской авиации (ICAO) смягчить санкции, ссылаясь на угрозы безопасности полетов.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

РФ просит ICAO ослабить санкции

По словам собеседников, власти РФ сейчас пытаются договориться о снятии санкций, в частности в отношении запасных частей, которые, по их мнению, являются критически важными для безопасности полетов. Также Москва хочет, чтобы сняли ограничения на транзитные полеты.

Сейчас смотрят

Россия будет говорить об этом перед регуляторами и другими делегатами на ассамблее ICAO, которая начинается во вторник и продлится до 3 октября в Монреале.

Отмечается, что РФ стремится к этому после решения США на прошлой неделе, когда отменили санкции против белорусского государственного перевозчика Белавиа.

В рабочих документах, представленных перед ассамблеей, РФ заявила, что санкции якобы противоречат глобальным правилам.

В документах россияне жалуются на закрытие воздушного пространства 37 государств для полетов авиакомпаний РФ и запрет на техническое обслуживание и страхование самолетов.

Отмечается, что Россия также пытается избраться в руководящий совет ICAO, состоящий из 36 государств. Представитель Министерства международных дел Канады заявил, что Оттава знает о кандидатуре России в совет ICAO и не поддерживает избрание Москвы в этот орган.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года санкции Запада перекрыли доступ к иностранным самолетам и запасным частям, вынудив авиакомпании РФ искать в других местах запчасти для более чем 700 самолетов.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.