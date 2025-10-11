У Росії у 2025 році кількість жертв катастроф комерційної авіації вже перевищила сукупні показники за два попередні роки. Та попри це російський уряд планує скоротити фінансування виробництва літаків та вертольотів у 2026 році.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

РФ скорочує витрати на будівництво літаків

Так, у Росії за дев’ять місяців сталося чотири авіакатастрофи, в яких загинули 53 людини. У 2024 році зафіксовано 17 катастроф та 37 жертв, у 2023-му – вісім авіакатастроф та 12 загиблих.

Зростання смертності спостерігається і в авіації загального призначення: у 2024 році сталося 40 інцидентів із 64 жертвами, а у 2023 році – 21 авіакатастрофа та 20 загиблих.

Офіційно у Москві говорять про порушення авіакомпаніями повітряного законодавства та звинувачують у недотриманні правил технічного обслуговування.

Проте Служба зовнішньої розвідки України вважає, що основними причинами такого стану російської авіації є: старіння авіапарку, дефіцит запчастин та відтік кадрів.

– Після санкцій російські перевізники втратили доступ до західних літаків, а основне навантаження лягло на радянські Ан-2, Ан-24 та вертольоти Мі-8, яким понад пів століття. Їхня інтенсивна експлуатація різко підвищила рівень аварійності, – наголошують у розвідці.

Для ремонту старих літаків та вертольотів використовують деталі зі складів або розібраних літаків. Молоді пілоти відмовляються літати на техніці, старшій за них самих. Та й досвідчені фахівці йдуть із професії. Тож багато компаній фізично не здатні дотримуватися вимог авіаційних правил, оскільки виробництво більшості їхніх бортів припинилося ще за часів Радянського Союзу.

Попри такі проблеми російський уряд планує скоротити фінансування програми виробництва літаків та вертольотів у 2026 році в 1,6 раза – зі 139,6 млрд до 85,7 млрд рублів. Та й у 2027-му видатки також зменшаться – зі 109,7 млрд до 86,9 млрд рублів (мінус 21%).

Найбільше урізання фінансів стосується держпідтримки авіакомпаній, які оновлюють парк для внутрішніх перевезень: у 2025-му субсидія становила 1,3 млрд рублів після скорочення з 4,1 млрд, а у 2026 році субсидії зникнуть повністю.

Компенсації витрат на техобслуговування літаків також уріжуть – з 6,1 млрд у 2025 році до 3,6 млрд у 2026 році.

