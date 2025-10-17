Окружной суд в Варшаве в пятницу, 17 октября, отказался удовлетворить запрос Германии об экстрадиции подозреваемого в подрыве газопроводов Северный поток Владимира Ж. и принял решение об отмене его временного ареста.

Об этом сообщает RMF24.

Польша отказалась выдать подозреваемого в подрыве Северных потоков

Около 11 часов утра сотрудники полиции доставили Владимира Ж. в зал судебных заседаний.

Сейчас смотрят

Рассмотрение дела провел судья Дариуш Любовский. Слушание проходило в закрытом режиме.

— В Германии Владимира Ж. не ждет справедливый суд, – заявил адвокат Тимотеуш Папроцкий, защитник украинца, перед оглашением решения суда.

Он назвал аргументы линии защиты.

— Если органы ЕС признают Северный поток-1 и Северный поток-2 боевой инфраструктурой Российской Федерации, как это следует из регламентов и решений Совета Европейского Союза (…), поддерживающего военные действия в Украине, то где – несмотря на это знание – Германия может увидеть действия, связанные с конституционным саботажем? – продолжил адвокат.

Папроцкий выразил надежду, что суд примет справедливое решение – в соответствии с польским, международным и европейским правом – и откажет немецкой стороне в выдаче гражданина Украины.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли судить кого-либо из граждан Украины по такому делу, адвокат подчеркнул:

— Ни один гражданин Украины не может быть обвинен или, в конечном итоге, осужден за любые действия, направленные против России.

В итоге суд принял решение не выдавать подозреваемого немецким правоохранительным органам и отменил меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно о задержании Владимира Журавлева

Украинца Владимира Ж. задержали в польском Прушкуве 30 сентября на основании немецкого европейского ордера на арест, выданного в связи с расследованием взрывов на газопроводах Северные потоки.

По имеющейся информации, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что экстрадиция задержанного украинца не соответствует интересам Польши.

В среду Верховный суд Италии отменил решение об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова в Германию, где его также подозревают в причастности к подрыву российских газопроводов Северные потоки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.