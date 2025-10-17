Окружний суд у Варшаві у п’ятницю, 17 жовтня, відмовився задовольнити запит Німеччини про екстрадицію підозрюваного у підриві газопроводів Північний потік Володимира Ж. та ухвалив рішення про скасування його тимчасового арешту.

Польща відмовилась видати підозрюваного у підриві Північних потоків

Близько 11-ї години ранку працівники поліції доставили Володимира Ж. до зали судових засідань.

Розгляд справи провів суддя Даріуш Любовський. Слухання відбувалося у закритому режимі.

– У Німеччині на Володимира Ж. не чекає справедливий суд, – заявив адвокат Тимотеуш Папроцький, захисник українця, перед оголошенням рішення суду.

Він назвав аргументи лінії захисту.

– Якщо органи ЄС визнають Північний потік-1 і Північний потік-2 бойовою інфраструктурою Російської Федерації, що підтримує військові дії в Україні, як це випливає з регламентів і рішень Ради Європейського Союзу (…), то де – незважаючи на це знання – Німеччина може побачити дії, пов’язані з конституційним саботажем? – продовжив адвокат.

Папроцький висловив сподівання, що суд ухвалить справедливе рішення – згідно з польським, міжнародним та європейським правом – і відмовить німецькій стороні у видачі громадянина України.

Відповідаючи на питання журналістів, чи варто судити когось із громадян України у такій справі, адвокат наголосив:

– Жоден громадянин України не може бути звинувачений або, зрештою, засуджений за будь-які дії, спрямовані проти Росії.

У підсумку суд ухвалив рішення не видавати підозрюваного німецьким правоохоронним органам і скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про затримання Володимира Журавльова

Українця Володимира Ж. затримали в польському Прушкуві 30 вересня на підставі німецького європейського ордера на арешт, виданого у зв’язку з розслідуванням вибухів на газогонах Північні потоки.

За наявною інформацією, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року.

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що екстрадиція затриманого українця не відповідає інтересам Польщі.

У середу Верховний суд Італії скасував рішення про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова до Німеччини, де його також підозрюють у причетності до підриву російських газопроводів Північні потоки.

