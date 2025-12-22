Израиль заявил о риске того, что Иран может воспользоваться военными учениями как прикрытием для внезапных действий и призвал к усиленной координации с США и собственными оборонными структурами.

Об этом сообщает Axios.

По информации издания, израильская сторона проинформировала администрацию США о потенциальной угрозе удара со стороны Ирана, который формально может выглядеть как плановые маневры.

Сейчас смотрят

Хотя разведка сейчас фиксирует лишь внутренние перемещения иранских сил, после нападения ХАМАС 7 октября 2023 Израиль существенно пересмотрел свое отношение к рискам.

– Шансы иранского нападения ниже 50%, но никто не готов рисковать и просто сказать, что это всего лишь учение, – отметил один из источников.

В то же время американская разведка не видит признаков немедленной атаки.

Координация с США

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эял Замир провел разговор с командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером.

Он обратил внимание на ракетные учения Корпуса стражей Исламской революции и вероятность того, что они могут стать прикрытием для неожиданного удара.

Замир отметил необходимость тесного взаимодействия в оборонной сфере. Вопросы безопасности также обсуждались во время встречи Купера с чиновниками ЦАХАЛ в Тель-Авиве. Источники Axios подчеркивают, что наибольшую опасность представляет ошибочный просчет, когда одна из сторон может решить, что другая готовится к нападению, и действовать на опережение.

Ракетные возможности Ирана

Израильская разведка сообщает о постепенном восстановлении баллистического потенциала Ирана.

После 12-дневной войны в июне запасы ракет сократились примерно с 3 000 до 1 500 единиц, а количество пусковых установок с 400 до 200 единиц.

В настоящее время Тегеран принимает меры по наращиванию возможностей, однако показатели еще не достигли довоенного уровня.

В израильской разведке и Моссаде считают, что в течение ближайших двух-трех месяцев военные действия не необходимы, однако в дальнейшем ситуация может измениться.

Ожидается, что в конце декабря 2025 года премьер-министр Израиля обсудит эти вопросы с президентом США.

Ранее Израиль сообщил о ликвидации одного из высокопоставленных командиров ХАМАСа Раеда Саеда в секторе Газа.

В субботу, 13 декабря, он был уничтожен ударом по автомобилю, израильская сторона назвала его одним из архитекторов атаки 7 октября 2023 года.

Также напомним, что в Киеве прошел украино-израильский саммит Кризисное реагирование. Израильские технологии и опыт, в ходе которых посольство Израиля представило обзор систем и технологий израильской медицины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.