Ізраїль заявив про ризик того, що Іран може скористатися військовими навчаннями як прикриттям для раптових дій, та закликав до посиленої координації зі США і власними оборонними структурами.

За інформацією видання, ізраїльська сторона поінформувала адміністрацію США про потенційну загрозу удару з боку Ірану, який формально може виглядати як планові маневри.

Хоча розвідка наразі фіксує лише внутрішні переміщення іранських сил, після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року Ізраїль суттєво переглянув своє ставлення до ризиків.

– Шанси іранського нападу нижчі за 50%, але ніхто не готовий ризикувати та просто сказати, що це всього лише навчання, – зазначило одне з джерел.

Водночас американська розвідка не бачить ознак негайної атаки.

Координація зі США

Начальник Генерального штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Еял Замір провів розмову з командувачем Центрального командування США адміралом Бредом Купером.

Він звернув увагу на ракетні навчання Корпусу вартових ісламської революції та ймовірність того, що вони можуть стати прикриттям для несподіваного удару.

Замір наголосив на необхідності тісної взаємодії в оборонній сфері. Питання безпеки також обговорювалися під час зустрічі Купера з високопосадовцями ЦАХАЛ у Тель-Авіві. Джерела Axios підкреслюють, що найбільшу небезпеку становить помилковий прорахунок, коли одна зі сторін може вирішити, що інша готується до нападу, і діяти на випередження.

Ракетні можливості Ірану

Ізраїльська розвідка повідомляє про поступове відновлення балістичного потенціалу Ірану.

Після 12-денної війни в червні запаси ракет скоротилися приблизно з 3000 до 1500 одиниць, а кількість пускових установок з 400 до 200.

Наразі Тегеран вживає заходів для нарощування можливостей, однак показники ще не досягли довоєнного рівня.

В ізраїльській розвідці та Моссаді вважають, що протягом найближчих двох–трьох місяців військові дії не є необхідними, проте надалі ситуація може змінитися.

Очікується, що наприкінці грудня 2025 року прем’єр-міністр Ізраїлю обговорить ці питання з президентом США.

Раніше Ізраїль повідомив про ліквідацію одного з високопоставлених командирів ХАМАС Раеда Саеда в секторі Газа.

У суботу, 13 грудня, його було знищено ударом по автомобілю, ізраїльська сторона назвала його одним із архітекторів атаки 7 жовтня 2023 року.

Також нагадаємо, що в Києві відбувся україно-ізраїльський саміт Кризове реагування. Ізраїльські технології та досвід, під час якого посольство Ізраїлю представило огляд систем і технологій ізраїльської медицини.

