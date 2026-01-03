Европейская комиссия внимательно следит за ситуацией в Венесуэле, где Соединенные Штаты Америки провели специальную операцию.

Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас в социальной сети X.

Каллас о ситуации в Венесуэле

По словам Каллас, она поговорила с государственным секретарем США Марко Рубио и послом ЕС в Каракасе.

Сейчас смотрят

— ЕС внимательно следит за ситуацией в Венесуэле, — подчеркнула вице-президент Еврокомиссии.

Каллас обратила внимание, что Европейский Союз неоднократно заявлял о том, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро не имеет легитимности. Кроме этого, ЕС поддерживал мирный переходный период.

По мнению Каллас, при любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устава ООН. Вице-президент Еврокомиссии призвала к сдержанности, ведь безопасность граждан ЕС является нашим приоритетом.

Утром 3 января Венесуэла обвинила США в нанесении военных ударов по столице Каракасу и нескольким штатам страны, после чего было введено чрезвычайное положение.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера Николаса Мадуро. В результате Мадуро вместе с женой задержаны и вывезены из страны.

Сенатор-республиканец Майк Ли после телефонного разговора с государственным секретарем США Марком Рубио подчеркнул, что задержание Мадуро означает завершение активных действий США, а Вашингтон не ожидает дальнейших операций.