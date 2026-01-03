Фейк РФ об “атаке на резиденцию Путина”, реакция Трампа, давление оккупантов на фронте: события недели

После переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго Россия сразу же вбросила фейк о якобы “атаке дронов на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина”.

Очевидно, что Россия хочет помешать любому продвижению мирных переговоров, отмечают эксперты. В то же время армия РФ продолжает давление на фронте, чтобы изменить ход войны.

Факты ICTV вместе с политическими аналитиками Игорем Рейтеровичем и Олегом Пономарем проанализировали главные события недели — с 26 декабря 2025 года до 2 января 2026 года.

Сейчас смотрят

Фейк РФ об “атаке дронов на резиденцию Путина”

Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности США пришли к выводу, что ВСУ не пытались атаковать резиденцию Путина, писали The Wall Street Journal и CNN со ссылкой на источники.

Как известно, американская разведка располагает рядом способов мониторинга воздушного пространства России, военной деятельности и атак на ее территорию, в частности с помощью спутников, радаров и перехвата связи.

А уже 31 декабря директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил президенту США Дональду Трампу о таких выводах, отмечают в CNN.

Конечно, это была специальная информационная операция России, связанная с переговорами Зеленского с Трампом в Мар-а-Лаго, рассказал Фактам ICTV политический аналитик Олег Пономарь.

По его мнению, Россия встревожена тем, что Зеленский с Трампом достигли заметного прогресса, в частности, обещанием США о железных гарантиях безопасности для Украины и несогласием Зеленского на вывод ВСУ из Донбасса.

— Конечно, эта операция была направлена на Трампа и на то, чтобы скорректировать ход переговоров, то есть направить их в более пророссийскую сторону. И даже сам Трамп сначала начал якобы немного защищать россиян. Но разведывательное сообщество и весь мир быстро разобрались, показав, что это обычный фейк, — подчеркнул он.

Поэтому стоит считать, что цель России не достигнута, подчеркнул Олег Пономар, ведь переговорный процесс не сорван. Он продолжается так, как и продолжался. То есть, это был “холостой выстрел”, убежден эксперт.