Олег Пономарь, политический аналитик, писатель
Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант
Фейк РФ об “атаке на резиденцию Путина”, реакция Трампа, давление оккупантов на фронте: события недели
После переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго Россия сразу же вбросила фейк о якобы “атаке дронов на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина”.
Очевидно, что Россия хочет помешать любому продвижению мирных переговоров, отмечают эксперты. В то же время армия РФ продолжает давление на фронте, чтобы изменить ход войны.
Факты ICTV вместе с политическими аналитиками Игорем Рейтеровичем и Олегом Пономарем проанализировали главные события недели — с 26 декабря 2025 года до 2 января 2026 года.
Фейк РФ об “атаке дронов на резиденцию Путина”
Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности США пришли к выводу, что ВСУ не пытались атаковать резиденцию Путина, писали The Wall Street Journal и CNN со ссылкой на источники.
Как известно, американская разведка располагает рядом способов мониторинга воздушного пространства России, военной деятельности и атак на ее территорию, в частности с помощью спутников, радаров и перехвата связи.
А уже 31 декабря директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил президенту США Дональду Трампу о таких выводах, отмечают в CNN.
Конечно, это была специальная информационная операция России, связанная с переговорами Зеленского с Трампом в Мар-а-Лаго, рассказал Фактам ICTV политический аналитик Олег Пономарь.
По его мнению, Россия встревожена тем, что Зеленский с Трампом достигли заметного прогресса, в частности, обещанием США о железных гарантиях безопасности для Украины и несогласием Зеленского на вывод ВСУ из Донбасса.
— Конечно, эта операция была направлена на Трампа и на то, чтобы скорректировать ход переговоров, то есть направить их в более пророссийскую сторону. И даже сам Трамп сначала начал якобы немного защищать россиян. Но разведывательное сообщество и весь мир быстро разобрались, показав, что это обычный фейк, — подчеркнул он.
Поэтому стоит считать, что цель России не достигнута, подчеркнул Олег Пономар, ведь переговорный процесс не сорван. Он продолжается так, как и продолжался. То есть, это был “холостой выстрел”, убежден эксперт.
С таким же мнением в комментарии Фактам ICTV согласился руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович. По его словам, россияне думали, что эта ситуация пойдет им на пользу и Трамп будет обвинять Украину в том, что она якобы срывает переговоры и отказывается проводить дальнейшие встречи.
— Для Трампа атака на резиденцию — это самая страшная история, которая вообще может иметь место. Как человек, который сам живет в резиденции, он считает, что это должно быть максимально защищенное место. Для него это выглядело бы не очень приятно. И россияне именно на это делали ставку, понимая когнитивную специфику Трампа и его отношение к подобным вещам, — считает Рейтерович.
По его словам, россияне очень неуклюже осуществили эту провокацию и пытались поддержать ее в информационном плане, поэтому она провалилась и не дала того результата, на который они рассчитывали.
К сожалению, убежден Рейтерович, сейчас россияне будут пытаться искать что-то новое, поэтому украинцам нужно быть готовыми к новым подобным вызовам.
— На самом деле мы достаточно неплохо отреагировали, потому что мы сразу объяснили, как только они запустили этот фейк. Я думаю, что была коммуникация между нашими спецслужбами и военными, которые предоставили все необходимые объяснения. Значительную роль здесь сыграла история с тем, что обзвонили некоторых европейских лидеров. Я думаю, они тоже обратились к Трампу и объяснили, что это неправда и попытка отвлечь внимание от реального положения дел, что именно Россия срывает переговоры, — подчеркнул политолог.
Игорь Рейтерович убежден, что сейчас это не повлияет на позицию США относительно дальнейших переговоров, направленных на прекращение войны — это очень большой позитив для Украины. Хотя он не исключает, что россияне попытаются запустить новые фейки, на которые нужно реагировать.
Ситуация на фронте с 26 декабря до 2 января
Российские войска в течение последней недели давили на фронте, пытаясь продвинуться на определенных участках. Однако украинские защитники стоят на позициях, отбрасывая оккупантов как можно дальше.
В частности, на Покровском направлении ВСУ остановили штурмовые действия армии РФ в районах населенных пунктов Новое Шахово, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филия, Дачное и в сторону Новопавловки, согласно данным Генерального штаба.
В то же время в течение недели на Гуляйпольском направлении оккупанты усилили давление в районе Гуляйполя, в направлении Доброполья и Зеленого, рассказали украинские военные.
Кроме этого, на Славянском направлении украинские воины останавливали попытки российских захватчиков продвинуться вперед в районах Северска, Закитного и Переездного, подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.
Также на Константиновском направлении враг осуществил атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Николаево и Софиевка, сообщили в Генштабе.