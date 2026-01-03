Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера Николаса Мадуро, в рамках которой Мадуро вместе с женой были задержаны и вывезены из страны.

Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети.

Трамп о военной операции в Венесуэле

По словам Трампа, операция проводилась совместно с американскими правоохранительными органами.

Он добавил, что подробности раскроют позже на пресс-конференции в Мар-а-Лаго в 11:00 по американскому времени.

Американские чиновники на условиях анонимности сообщили телеканалу CBS News, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро якобы захватили подразделения армейского спецназа США Delta Force.

По словам источников, операция состоялась рано утром в субботу, а непосредственное участие в ней принимало элитное спецподразделение армии США, известное как Дельта Форс.

Это подразделение ранее привлекалось к самым резонансным спецоперациям США, в частности в 2019 году именно Delta Force участвовала в операции, в ходе которой был ликвидирован лидер террористической организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади.

Напомним, что утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели громкие взрывы. Местные жители слышали звуки авиации и сирены.

В соцсетях начали распространяться видео с взрывами в разных частях города.

Власти Венесуэлы обвинили США в военной агрессии и объявили чрезвычайное положение, активировав планы национальной обороны и обратившись к международным органам с требованием осудить действия США.