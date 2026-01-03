Європейська комісія уважно стежить за ситуацією у Венесуелі, де Сполучені Штати Америки провели спеціальну операцію.

Про це заявила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас у соціальній мережі X.

Каллас про ситуацію у Венесуелі

За словами Каллас, вона поговорила з державним секретарем США Марко Рубіо та послом ЄС у Каракасі.

– ЄС уважно стежить за ситуацією у Венесуелі, – наголосила віцепрезидентка Єврокомісії.

Каллас звернула увагу, що Європейський Союз неодноразово заявляв про те, що лідер Венесуели Ніколас Мадуро не має легітимності. Крім цього, ЄС підтримував мирний перехідний період.

На думку Каллас, за будь-яких обставин необхідно дотримуватися принципів міжнародного права та Статуту ООН. Віцепрезидентка Єврокомісії закликала до стриманості, адже безпека громадян ЄС є нашим пріоритетом.

Вранці 3 січня Венесуела звинуватила США у завданні військових ударів по столиці Каракасу та декількох штатах країни, після чого було запроваджено надзвичайний стан.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. Внаслідок цього Мадуро разом із дружиною затримані та вивезені з країни.

Сенатор-республіканець Майк Лі після телефонної розмови з державним секретарем США Марком Рубіо наголосив, що затримання Мадуро означає завершення активних дій США, а Вашингтон не очікує подальших операцій.