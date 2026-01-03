Правительство Венесуэлы обвинило Соединенные Штаты в нанесении военных ударов по столице Каракасу и нескольким штатам страны и ввело чрезвычайное положение.

Об этом говорится в официальных заявлениях венесуэльских властей, которые цитируют CNN, The Guardian и Reuters.

Чрезвычайное положение в Венесуэле и заявление Мадуро

В утреннем заявлении 3 января правительство Венесуэлы подтвердило, что атакам подверглись Каракас, а также штаты Миранда, Ла-Гуайра и Арагуа.

Сейчас смотрят

Президент Николас Мадуро объявил в стране чрезвычайное положение и приказал реализовать все планы национальной обороны.

В документе говорится о введении «состояния внешнего вмешательства» и призыве к мобилизации всех социальных и политических сил государства.

— Боливарианское правительство призывает все социальные и политические силы страны активировать планы мобилизации и осудить эту империалистическую атаку, — отмечается в заявлении.

Власти Венесуэлы также заявили, что обратятся в Совет Безопасности ООН, к Генеральному секретарю ООН и другим международным органам с требованием осудить действия США.

Американский высокопоставленный чиновник подтвердил агентству Reuters, что Соединенные Штаты наносят удары по целям на территории Венесуэлы. Чиновник говорил на условиях анонимности и не предоставил дополнительных деталей.

В то же время Associated Press сообщает, что официальных комментариев от Белого дома и Пентагона пока нет. Запросы журналистов остались без ответа.

Перед взрывами в Каракасе Федеральное управление гражданской авиации США запретило американским коммерческим рейсам полеты в воздушном пространстве Венесуэлы из-за “продолжающейся военной активности”.

В заявлении венесуэльского правительства отмечается, что США якобы стремятся установить контроль над стратегическими ресурсами страны, в частности нефтью и полезными ископаемыми.

Власти Венесуэлы заявили, что такие действия могут привести к дестабилизации всего региона Латинской Америки и поставить под угрозу жизнь миллионов людей.

Позже президент США Дональд Трамп в своей соцсети заявил, что Соединенные Штаты успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы, в рамках которой был задержан и вывезен из страны лидер режима Николас Мадуро вместе с женой.