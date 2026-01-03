Задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро означает завершение активных действий США на территории страны, а дальнейших операций Вашингтон не ожидает.

Об этом сообщил сенатор-республиканец Майк Ли после телефонного разговора с государственным секретарем США Марко Рубио.

Позиция США относительно дальнейших действий в Венесуэле

По словам сенатора Майка Ли, государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что Николас Мадуро задержан для дальнейшего судебного разбирательства в Соединенных Штатах по уголовным обвинениям.

— Он не ожидает никаких дальнейших действий в Венесуэле теперь, когда Мадуро находится под стражей в США, — отметил Ли.

Сенатор также заявил, что удары США были «развернуты для защиты тех, кто выполнял ордер на арест» президента Венесуэлы.

В то же время Ли обратил внимание на правовой аспект операции, подчеркнув, что ожидает объяснений относительно ее конституционного обоснования при отсутствии объявления войны или разрешения на применение военной силы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы, в рамках которой Николас Мадуро вместе с женой был задержан и вывезен из страны.

По словам Трампа, операция проводилась совместно с американскими правоохранительными органами, а ее детали пообещали обнародовать во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.