Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начало диалога с главой России Владимиром Путиным не является вопросом ближайших дней.

Об этом Макрон заявил после завершения неформального саммита лидеров Европейского Союза в бельгийском замке Алден Бизен, сообщает Le Figaro.

Макрон о диалоге с Путиным

— Это не вопрос дней. Мы готовимся. Я думаю, что прежде всего нам нужно сейчас работать над собой, над тем, о чем мы хотим просить, — заявил президент Франции.

По его словам, Европа должна быть готова начать дискуссию с Россией в «нужный момент», четко понимая свои цели.

Макрон подчеркнул, что среди ключевых приоритетов — гарантии безопасности для Украины, а также вопросы безопасности, процветания и будущей архитектуры безопасности самой Европы.

Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что на фоне войны России против Украины диалог с Москвой возможен только при условии единого и хорошо скоординированного европейского подхода.

Он подчеркивал, что Европа не должна делегировать ключевые вопросы безопасности другим странам, в частности США, и считал неприемлемым обсуждение будущего Украины без участия ЕС.

Макрон также подтверждал, что Франция возобновила каналы общения с Россией на техническом уровне, одновременно предупреждая, что Европа должна действовать самостоятельно, чтобы избежать стратегической уязвимости в будущем.

