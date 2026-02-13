Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що початок діалогу з очільником Росії Володимир Путін не є питанням найближчих днів.

Про це Макрон заявив після завершення неформального саміту лідерів Європейський Союз у бельгійському замку Алден Бізен, повідомляє Le Figaro.

Макрон про діалог з Путіним

— Це не питання днів. Ми готуємося. Я думаю, що передусім нам потрібно зараз працювати над собою, над тим, про що ми хочемо просити, – заявив президент Франції.

За його словами, Європа має бути готовою розпочати дискусію з Росією у “потрібний час”, чітко розуміючи власні цілі.

Макрон наголосив, що серед ключових пріоритетів – гарантії безпеки для України, а також питання безпеки, процвітання та майбутньої архітектури безпеки самої Європи.

Раніше Еммануель Макрон заявляв, що на тлі війни Росії проти України діалог із Москвою можливий лише за умови єдиного та добре скоординованого європейського підходу.

Він наголошував, що Європа не повинна делегувати ключові питання безпеки іншим країнам, зокрема США, та вважав неприйнятним обговорення майбутнього України без участі ЄС.

Макрон також підтверджував, що Франція відновила канали спілкування з Росією на технічному рівні, водночас застерігаючи, що Європа має діяти самостійно, аби уникнути стратегічної вразливості у майбутньому.

