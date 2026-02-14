Министерства иностранных дел Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов обнародовали совместное заявление по поводу смерти Алексея Навального.

В документе указано, что политика, вероятно, был отравлен смертельным токсином эпибатидином, которого в природе в РФ нет.

Навального отравили эпибатидином: что известно

Согласно результатам анализа отобраных образцов политика, в организме Навального обнаружили эпибатидин — токсин, который содержится в ядовитых тропических лягушках Южной Америки.

Российская сторона заявляла, что Навальный умер от естественных причин. Однако эксперты отмечают, что симптомы и уровень токсичности эпибатидина указывают на вероятное отравление.

— Навальный умер, находясь в тюрьме, а это значит, что у России были средства, мотив и возможность применить к нему этот яд, — говорится в заявлении.

Европейские правительства напомнили о предыдущих случаях применения Россией химического оружия. В частности, речь идет об отравлении Навального веществом Новичок в 2020 году и нападении в Солсбери в 2018 году, в результате которого погибла британка Дон Стерджесс.

В заявлении подчеркивается, что в обоих случаях только РФ имела для этих действий возможности и мотив.

Страны заявили о необходимости привлечения России к ответственности за нарушение Конвенции о запрещении химического и биологического оружия.

Постоянные представители государств при Организации по запрещению химического оружия направили генеральному директору соответствующее письмо об этом нарушении.

Правительства также заявили о намерении использовать все доступные политические рычаги для дальнейшего давления на Россию.

Что известно о смерти Навального в российской тюрьме

16 февраля 2024 года в России заявили, что оппозиционер Алексей Навальный умер в тюрьме после прогулки.

Пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш подтвердила его смерть и заявила, что Навального убили.

Позже Ярмыш сообщила, что адвокат и мать Навального прибыли в морг в Салехарде, однако он был закрыт. При этом в колонии уверяли, что морг работает и тело оппозиционера находится там.

22 февраля мать Навального заявила, что ей показали тело сына. По ее словам, российские власти выдвинули условия относительно места и способа захоронения. Она сообщила об угрозах в свой адрес.

Соратники Навального заявили, что готовился обмен политика. Они связали смерть Навального с нежеланием Путина соглашаться на обмен.

1 марта 2024 года Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

