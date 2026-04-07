Умер Мирча Луческу, бывший тренер Шахтера, Динамо Киев и сборной Румынии по футболу. Футбольный специалист умер в возрасте 80 лет.

Об этом сообщают футбольный журналист из Румынии Эммануэль Росу и Gazeta Sporturitor.

– Трагическая новость. Мирча Луческу умер 15 минут тому назад. Он оставил после себя целый универсал. Пусть Бог упокоит его душу. Менее двух недель назад он возглавлял игру Румыния против Турции в плей-офф чемпионата мира, несмотря на сильную болезнь, – говорится в сообщении.

Мирчу Луческу экстренно госпитализировали с тренировочной базы через три дня после поражения Румынии от Турции в отборе на ЧМ-2026. Специалиста должны были выписать в пятницу, но в тот день Луческу перенес острый инфаркт миокарда.

5 апреля Университетская больница в Бухаресте объявила, что его перевели в отделение интенсивной терапии.

– В субботу, 4 апреля, вечером у пациента наблюдались повторные значительные сердечные аритмии, которые оперативно лечила дежурная бригада кардиологического отделения. В воскресенье аритмии стали тяжелыми и больше не реагировали на лечение. Состояние пациента ухудшилось, что потребовало его перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии, – процитировало Румынское радио заявление больницы.

Впоследствии стало известно, что Мирчу Луческу ввели в состояние искусственной комы. Технический директор Федерации футбола Румынии Михай Стойкице навещал специалиста в больнице и рассказал, что Луческу ни на что не реагировал нормально.

В течение дня в больнице побывали члены семьи и несколько близких людей. Среди них был Михай Стоичица (71 год), технический директор Румынской федерации футбола, который предоставил некоторую информацию о состоянии Луческу.

Министр здравоохранения Румынии Александру Рогобете заявил в воскресенье, что Луческу находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии, а его состояние здоровья ухудшилось за последние 24–48 часов.

Мирча Луческу: биография

Мирча Луческу родился 29 июля 1945 года в Бухаресте. Как футболист выступал за бухарестское Динамо, Спортул, Корвинул и сборную Румынии. Он становился шестикратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка.

Тренерскую карьеру начал в Корвинуле, впоследствии возглавлял сборную Румынии, Динамо (Бухарест) и Рапид, завоевав с клубами ряд национальных трофеев.

Работал также в Италии и Турции, где добился успехов с Галатасараем (чемпион Турции, обладатель Суперкубка УЕФА) и Бешикташем (чемпион страны).

В 2004 году возглавил донецкий Шахтер, с которым выиграл Кубок Украины уже через две недели после назначения, а в первом сезоне — чемпионат. В 2009 году команда завоевала Кубок УЕФА. За 13 сезонов Луческу установил рекорд клуба (573 матча) и выиграл 22 трофея, став самым титулованным тренером Шахтера.

В период с 2020 по 2023 год был тренером киевского Динамо. Последним местом работы Луческу стала сборная Румынии.

