Россия не готова продлить срок пасхального перемирия, однако предлагает условие, при котором “мир может наступить уже сегодня”.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ВВС.

Мир на условиях Путина: о чем идет речь

Дмитрий Песков отметил, что объявленное пасхальное перемирие носит исключительно гуманитарный характер, поэтому подобные шаги не следует рассматривать как политический сигнал или изменение позиции.

Сейчас смотрят

– Как мы неоднократно говорили, и как говорил президент Путин, мы хотим не перемирие, мы хотим мира, крепкого, устойчивого мира, – заявил Песков.

Он добавил, что наступить этот мир может уже сегодня, если украинский президент Владимир Зеленский “возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение”.

Спикер Путина не уточнил, о каком решении идет речь, однако журналисты считают, что речь идет о выводе украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей.

Дмитрий Песков, помимо прочего, прокомментировал заявление Зеленского о том, что Украина может отреагировать на действия России по временному прекращению огня зеркально.

По словам представителя российского диктатора, Москва обратила внимание на формулировку Киева.

Контекст

Президент Зеленский объявил о готовности к перемирию с Россией на Пасху еще в конце марта.

По его словам, несколько дней прекращения огня не изменят ситуацию на фронте, так что на бои эта инициатива не повлияет.

В четверг, 9 апреля, Владимир Путин все же сообщил о готовности к пасхальному перемирию. По обещаниям россиян, оно будет действовать с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Президент Украины пообещал действовать зеркально в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие. Заметим, что в прошлом году страна-агрессорша своего слова о пасхальном перемирии не сдержала.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.