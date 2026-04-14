Во вторник, 14 апреля, враг нанес удар по гражданскому судну, которое двигалось зерновым коридором в направлении одного из портов Одесской области.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Россияне атаковали иностранное судно в Одесской области

По данным ведомства, судно под флагом Либерии направлялось морским коридором для загрузки кукурузы.

Во время перехода по нему был нанесен удар российским ударным беспилотником. После попадания на борту возник пожар.

Экипаж судна оперативно ликвидировал огонь и предотвратил масштабные последствия и уничтожение корабля.

— Пострадавших среди членов экипажа нет. После атаки судно продолжило движение и прибыло в порт назначения, — отмечают в Министерстве развития общин и территорий.

Военно-морские силы ВСУ уточнили, что атаке подверглось гражданское судно LADY MARIS.

Оно следовало в порт Черноморск для загрузки украинской кукурузы. К месту происшествия прибыл катер ВМС для оказания помощи.

В министерстве подчеркнули, что это не первый случай ударов по гражданскому судоходству в регионе.

Напомним, в ночь на 14 апреля российские войска массово атаковали беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру Одесской области.

В Измаильском порту зафиксированы повреждения гражданского судна под флагом Панамы, причала и баржи. Также повреждено портовое оборудование.

Фото: Военно-морские силы ВСУ

