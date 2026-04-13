Две эпохи освоения Луны: Леонид Кучма о космических гонках, Украине и перспективах

Леонид Кучма об отличиях в полетах на Луну

— Отличается ли нынешний этап “лунного штурма” от того, что было в ХХ веке?

— Кардинально отличается. Даже этот первый полет Артемиды-2 происходит совсем не так, как летали на Луну американцы более полувека назад.

Кстати, я сказал “американцы”, но все астронавты NASA летали на Луну по так называемой трассе Кондратюка — сложной орбитальной схеме, впервые предложенной почти сто лет назад нашим земляком, украинцем Юрием Кондратюком-Шаргеем.

Так вот, сегодня астронавты Артемиды-2 летели даже не до Луны, а далеко за Луну. И гравитационный маневр, совершивший их корабль, вообще не похож на полеты Аполлонов.

Еще меньше их напоминает идея Илона Маска сажать на Луну не посадочный модуль, а непосредственно сам основной корабль. Не знаю, осуществима ли эта идея технически. Посмотрим. Скажу лишь, что при такой схеме наш Блок Е оказался бы вообще не нужен.

Я могу назвать еще десятки отличий двух эпох освоения Луны, но ограничусь только двумя. Первая — это состав участников “лунной гонки”.

Когда я работал “на Луну”, только две страны имели амбиции и шансы покорить его — Соединенные Штаты и СССР. Сегодня участников этого соревнования снова двое, и один из них снова США. А вот второй — совсем не Россия.

Если бы 60 лет назад кто-то сказал мне, что единственным реальным соперником Америки в пилотируемой лунной программе станет Китай, я бы удивился. Но ведь это сегодня так. А у Москвы сейчас никаких шансов. И не в последнюю очередь — из-за той безумной войны, которую она ведет против нас, сжигая не только свои ресурсы и поголовье, но и свои перспективы и будущее.

А второе кардинальное отличие — вода. В мое время все были уверены, что воды на Луне не может быть даже теоретически.

Но сегодня мы знаем, что там есть огромные ресурсы водяного льда. То есть потенциальный источник и питьевой воды, и водородного топлива.

И это позволяет совершенно иначе разрабатывать стратегию долгосрочного освоения Луны. Я бы даже сказал, его обживание.

Леонид Кучма об освоении Луны

— А зачем нам Луна? Стоят ли усилия по освоению Луны огромных средств, которые на них тратятся, и тех рисков, которым подвергаются астронавты?

— С точки зрения будущего человечества — безусловно, да. Луна — это в прямом смысле слова другой мир. Там принципиально другие физические условия, открывающие принципиально иные возможности, представить которые мы сейчас просто не можем.

На Луне может быть создана другая, буквально внеземная экономика, основанная как на уникальности лунных планетных отличий (отсутствие атмосферы, меньшая сила тяжести, прямое солнечное излучение и т.п.), так и на уникальности природных лунных ресурсов и ископаемых.

В конце концов, если смотреть в перспективу, то Луна должна стать для землян первым настоящим космопортом. Запуск кораблей в дальний космос с поверхности или с орбиты Луны на порядок дешевле и перспективнее, чем это можно делать в земных условиях.

Если когда-нибудь человечество начнет двигаться к далеким планетам, я почти уверен, что это движение начнется не с Земли, а с Луны.

— Может ли и должна ли думать об освоении Луны Украина?

— Боюсь, что здесь мне придется полностью изменить интонацию. Одно дело — с оптимизмом говорить о далеком будущем человечества. Совсем другое — реально оценивать возможности и потребности своей страны, ведущей страшную войну за выживание.

Скажу так: даже если бы у Украины были средства и геополитическая стабильность (а очевидно, что ни первого, ни второго у нас нет), которые позволяли бы ей строить какие-то лунные планы, я сегодня все равно сказал бы “нет”. И повторил бы то, о чем говорю еще с 2014 года: все ресурсы, которые Украина может направить на ракетно-космическую отрасль, должны работать на создание оружия для наших сил обороны (в первую очередь, конечно, баллистической).

Сегодня нам нужно выстоять и уберечься. Нам нужно создать предохранители против агрессии нашего врага в будущем. Нам нужно построить железобетонную реальность, прежде чем мы сможем позволить себе мечты о чем-то светлом и далеком.

А вот когда выстоим, когда создадим, когда построим, тогда почему бы и нет? Я уверен, что в не очень далеком будущем собственную лунную программу будет разрабатывать Европа. И я уверен, что свой весомый вклад в нее сможет внести Украина — страна с мощными космическими традициями и член Европейского Союза.

Сегодня такое звучит не слишком реалистично. Но если уж мечтать — мечтать, я бы сказал, комплексно.

