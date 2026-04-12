Российские захватчики во время объявленного режима прекращения огня атаковали дронами группу раненых военных в Часовом Яру Донецкой области.

Об этом сообщила 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.

Россияне убили своих переодетых военных во время перемирия

Трое бойцов направлялись от линии боевого соприкосновения в тыл. Они не имели оружия.

У них были палки и признаки оказания медицинской помощи. Это соответствовало конвенциям и условиям прекращения огня.

Российские военные обнаружили раненых и атаковали их дронами. В результате атаки все трое погибли.

— Эвакуация проведена неудачно! Режим прекращения огня противником не соблюдён! Но есть нюанс, – отмечают в бригаде.

Командование 24 ОМБр приняло решение обеспечить безопасную медицинскую эвакуацию личного состава своих подразделений.

Для этого российских военных, которых взяли в плен накануне, переодели в нейтральную форму. После этого провели пробную эвакуацию.

Целью этого шага стала проверка того, выполнит ли противник собственные заявления относительно “перемирия”.

В результате военные РФ уничтожили не украинских защитников, а собственных военнослужащих.

Среди них:

старший сержант Станислав Журавлёв (5-я мотострелковая рота второй мотострелковой бригады 70-й мотострелковой дивизии вооружённых сил РФ);

рядовой Александр Чошев (74-я отдельная мотострелковая бригада шестой мотострелковой дивизии вооружённых сил РФ);

младший сержант Андрей Загребин (девятая штурмовая рота третьей мотострелковой бригады 26-го мотострелкового полка вооружённых сил РФ).

— Командование 70 МСД РФ не знает слова честь! И даже не способно выполнить обещания своего вождя, – констатируют в бригаде.

Напомним, россияне ранее расстреляли четырёх украинских военнопленных в Харьковской области и эвакуационную группу в Запорожской области во время так называемого Пасхального перемирия.

Фото: скриншот 24 ОМБр

