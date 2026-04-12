Россияне во время перемирия убили дронами собственных переодетых пленных
Российские захватчики во время объявленного режима прекращения огня атаковали дронами группу раненых военных в Часовом Яру Донецкой области.
Об этом сообщила 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.
Россияне убили своих переодетых военных во время перемирия
Трое бойцов направлялись от линии боевого соприкосновения в тыл. Они не имели оружия.
У них были палки и признаки оказания медицинской помощи. Это соответствовало конвенциям и условиям прекращения огня.
Российские военные обнаружили раненых и атаковали их дронами. В результате атаки все трое погибли.
— Эвакуация проведена неудачно! Режим прекращения огня противником не соблюдён! Но есть нюанс, – отмечают в бригаде.
Командование 24 ОМБр приняло решение обеспечить безопасную медицинскую эвакуацию личного состава своих подразделений.
Для этого российских военных, которых взяли в плен накануне, переодели в нейтральную форму. После этого провели пробную эвакуацию.
Целью этого шага стала проверка того, выполнит ли противник собственные заявления относительно “перемирия”.
В результате военные РФ уничтожили не украинских защитников, а собственных военнослужащих.
Среди них:
- старший сержант Станислав Журавлёв (5-я мотострелковая рота второй мотострелковой бригады 70-й мотострелковой дивизии вооружённых сил РФ);
- рядовой Александр Чошев (74-я отдельная мотострелковая бригада шестой мотострелковой дивизии вооружённых сил РФ);
- младший сержант Андрей Загребин (девятая штурмовая рота третьей мотострелковой бригады 26-го мотострелкового полка вооружённых сил РФ).
— Командование 70 МСД РФ не знает слова честь! И даже не способно выполнить обещания своего вождя, – констатируют в бригаде.
Напомним, россияне ранее расстреляли четырёх украинских военнопленных в Харьковской области и эвакуационную группу в Запорожской области во время так называемого Пасхального перемирия.
