Міністерства закордонних справ Великої Британії, Швеції, Франції, Німеччини та Нідерландів оприлюднили спільну заяву щодо смерті Олексія Навального.

У документі зазначено, що політика, ймовірно, отруїли смертельним токсином епібатидином, якого природньо у РФ немає.

Навального отруїли епібатидином: що відомо

Згідно з результатами аналізу відібраних зразків політика, в організмі Навального виявили епібатидин – токсин, який міститься в отруйних тропічних жабах Південної Америки.

Російська сторона заявляла, що Навальний помер від природних причин. Однак експерти наголошують, що симптоми та рівень токсичності епібатидину вказують на ймовірне отруєння.

– Навальний помер, перебуваючи у в’язниці, а це означає, що Росія мала засоби, мотив і можливість застосувати до нього цю отруту, – йдеться в заяві.

Європейські уряди нагадали про попередні випадки застосування Росією хімічної зброї. Зокрема, йдеться про отруєння Навального речовиною Новачок у 2020 році та напад у Солсбері у 2018 році, внаслідок якого загинула британка Дон Стерджесс.

У заяві підкреслюється, що в обох випадках лише РФ мала для цих дій засоби та мотив.

Країни заявили про необхідність притягнення Росії до відповідальності за порушення Конвенції про заборону хімічної та біологічної зброї.

Постійні представники держав при Організації із заборони хімічної зброї направили генеральному директору відповідний лист щодо цього порушення.

Уряди також заявили про намір використовувати всі доступні політичні важелі для подальшого тиску на Росію.

Що відомо про смерть Навального у російській в’язниці

16 лютого 2024 року в Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний помер у тюрмі після прогулянки.

Прессекретарка російського опозиціонера Кіра Ярмиш підтвердила його смерть та заявила, що Навального убили.

Пізніше Ярмиш повідомила, що адвокат і мати Навального прибули до моргу в Салехарді, однак він був зачинений. При цьому в колонії запевняли, що морг працює і тіло опозиціонера перебуває там.

22 лютого мати Навального заявила, що їй показали тіло сина. За її словами, російська влада висунула умови щодо місця та способу поховання. Вона повідомила про погрози на свою адресу.

Соратники Навального заявили, що готувався обмін політика. Вони пов’язали смерть Навального із небажанням Путіна погоджуватися на обмін.

1 березня 2024 року Навального поховали на Борисівському кладовищі в Москві.

