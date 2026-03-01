Вечером 28 февраля Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по поводу ударов США и Израиля по Ирану и иранских атак на ряд соседних государств.

Трансляция заседания опубликована на канале организации в YouTube.

Удары США и Израиля по Ирану: какова реакция ООН

Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Сейчас смотрят

– Мы являемся свидетелями большой угрозы международной безопасности. Такие события могут положить начало ряду событий, которые никто не сможет контролировать в такой нестабильной части мира, – подчеркнул Гутерриш.

Он осудил воздушные удары США и Израиля за нарушение суверенитета и территориальной целостности Ирана, а также международного права, включая Устав ООН.

В то же время он осудил ответные удары Ирана за нарушение суверенитета и территориальной целостности Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Он также призвал стороны к:

деэскалации и немедленному прекращению военных действий, ведь альтернативой является расширение конфликта, что вызовет еще больше жертв среди гражданского населения;

возвращению к переговорам, в частности по иранской ядерной программе.

Между тем посол США в ООН Майк Волтц выступил с оправданием военной операции США и Израиля.

– Иран не может иметь ядерного оружия. Этот принцип не является вопросом политики. Это вопрос глобальной безопасности. И с этой целью Соединенные Штаты принимают законные меры, – считает Волтц.

А посол Франции в ООН Жером Боннафон предложил помощь от своей страны в защите тех частей региона, которые стали мишенью иранских ударов в ответ, назвав войну между США, Израилем и Ираном “опасной для всех”.

Боннафон не осудил американские и израильские авиаудары по Ирану, но вместо этого заявил, что Франция “решительно осуждает неизбирательные атаки Ирана против нескольких стран региона”.

– И мы готовы применить необходимые средства для их защиты, если они об этом попросят, – подытожил французский посол.

Напомним, в ночь на 1 марта стало известно о том, что президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана.

Утром 28 февраля в Иране прогремела серия мощных взрывов. Впоследствии стало известно, что речь идет о масштабной совместной операции с участием США.

Трамп заявил о начале американской военной кампании против Ирана с целью нейтрализации угроз со стороны режима аятолл.

Среди целей ударов Израиля и США были верховный лидер Ирана Али Хаменеи, президент Масуд Пезешкиян и другие высокопоставленные чиновники страны.

В ходе операции были поражены десятки объектов, в частности резиденции Хаменеи и Пезешкиана, здание парламента, министерство разведки, министерство обороны, ядерные объекты, военные базы и аэродромы.

В ответ Иран осуществил ракетные пуски в направлении территории Израиля и атаковал американские военные объекты в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.

После этого указанные страны заявили о готовности присоединиться к США и Израилю для дальнейших действий против Ирана.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.