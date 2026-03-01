После гибели Али Хаменеи в Иране сформировали временный управляющий совет
- В Иране срочно сформировали новый руководящий орган после события, всколыхнувшего верхушку власти.
- Во временный совет вошли ключевые представители государственного руководства.
- Решение было принято на фоне обострения ситуации безопасности и военных потерь.
В Исламской Республике Иран сформировали чрезвычайный совет, который будет временно руководить государством после гибели аятоллы Али Хаменеи.
В Иране создали временный руководящий орган
В состав нового органа вошли президент, глава судебной власти и представитель Совета стражей конституции.
Как сообщает государственное агентство IRNA со ссылкой на первого вице-президента Мохаммада Мохбера, в совет включены президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и представитель Совета стражей конституции.
Этот орган будет выполнять полномочия Верховного лидера до момента избрания официального преемника.
Кроме гибели Верховного лидера, официальные источники в Иране подтвердили ликвидацию ряда ключевых представителей силового блока, что фактически привело к потере руководящей вертикали в военной сфере.
Среди погибших – влиятельный секретарь Совета обороны Али Шамхани и командующий сухопутными войсками Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Пакпур.
Конституционный механизм передачи власти в условиях войны
Согласно законодательству страны, сформированный совет должен обеспечить непрерывность работы государственных институтов и создать условия для избрания нового духовного лидера Ассамблеей экспертов.
Ситуация в Тегеране остается напряженной.
Одновременная утрата политического и военного руководства происходит на фоне активной фазы операции союзников Эпическая ярость, что дополнительно усложняет внутреннюю стабильность государства.