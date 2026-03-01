В Исламской Республике Иран сформировали чрезвычайный совет, который будет временно руководить государством после гибели аятоллы Али Хаменеи.

В Иране создали временный руководящий орган

В состав нового органа вошли президент, глава судебной власти и представитель Совета стражей конституции.

Как сообщает государственное агентство IRNA со ссылкой на первого вице-президента Мохаммада Мохбера, в совет включены президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и представитель Совета стражей конституции.

Этот орган будет выполнять полномочия Верховного лидера до момента избрания официального преемника.

Кроме гибели Верховного лидера, официальные источники в Иране подтвердили ликвидацию ряда ключевых представителей силового блока, что фактически привело к потере руководящей вертикали в военной сфере.

Среди погибших – влиятельный секретарь Совета обороны Али Шамхани и командующий сухопутными войсками Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Пакпур.

Конституционный механизм передачи власти в условиях войны

Согласно законодательству страны, сформированный совет должен обеспечить непрерывность работы государственных институтов и создать условия для избрания нового духовного лидера Ассамблеей экспертов.

Ситуация в Тегеране остается напряженной.

Одновременная утрата политического и военного руководства происходит на фоне активной фазы операции союзников Эпическая ярость, что дополнительно усложняет внутреннюю стабильность государства.

