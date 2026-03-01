Увечері 28 лютого Рада безпеки ООН провела екстрене засідання щодо ударів США та Ізраїлю по Ірану та іранських атак на низку сусідніх держав.

Трансляція засідання опублікована на каналі організації в YouTube.

Удари США та Ізраїлю по Ірану: яка реакція ООН

Так, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив на необхідності зробити все можливе, щоб запобігти подальшій ескалації.

Зараз дивляться

– Ми є свідками великої загрози міжнародної безпеки. Такі події можуть покласти початок низці подій, які ніхто не зможе контролювати в такій нестійкій частині світу, – наголосив Гутерреш.

Він засудив повітряні удари США та Ізраїлю за порушення суверенітету та територіальної цілісності Ірану, а також міжнародного права, зокрема Статуту ООН.

Водночас він засудив удари Ірану у відповідь за порушення суверенітету та територіальної цілісності Бахрейну, Іраку, Йорданії, Кувейту, Катару, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Він також закликав сторони до:

деескалації і негайного припинення воєнних дій, адже альтернативою є розширення конфлікту, що викличе ще більше жертв серед цивільного населення;

повернення до переговорів, зокрема щодо іранської ядерної програми.

Тим часом посол США в ООН Майк Волтц виступив з виправданням військової операції США й Ізраїлю.

– Іран не може мати ядерної зброї. Цей принцип не є питанням політики. Це питання глобальної безпеки. І з цією метою Сполучені Штати вживають законних заходів, – вважає Волц.

Посол Франції в ООН Жером Боннафон запропонував допомогу від своєї країни у захисті тих частин регіону, що стали мішенню іранських ударів у відповідь, назвавши війну між США, Ізраїлем та Іраном “небезпечною для всіх”.

Боннафон не засудив американські та ізраїльські авіаудари по Ірану, але натомість заявив, що Франція “рішуче засуджує нерозбірливі атаки Ірану проти кількох країн регіону”.

– І ми готові застосувати необхідні засоби для їхнього захисту, якщо вони про це попросять, – підсумував французький посол.

Нагадаємо, у ніч проти 1 березня стало відомо про те, що президент США Дональд Трамп підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану.

Вранці 28 лютого в Ірані пролунала серія потужних вибухів. Згодом стало відомо, що йдеться про масштабну спільну операцію за участі США.

Трамп заявив про початок американської військової кампанії проти Ірану з метою нейтралізації загроз з боку режиму аятол.

Серед цілей ударів Ізраїлю та США були верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, президент Масуд Пезешкіян та інші високопосадовці країни.

Під час операції було уражено десятки об’єктів, зокрема резиденції Хаменеї та Пезешкіана, будівлю парламенту, міністерство розвідки, міністерство оборони, ядерні об’єкти, військові бази й аеродроми.

У відповідь Іран здійснив ракетні пуски у напрямку території Ізраїлю та атакував американські військові об’єкти в Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії.

Після цього зазначені країни заявили про готовність приєднатися до США та Ізраїлю для подальших дій проти Ірану.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.