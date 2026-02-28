Сьогодні Ізраїль завдав по Ірану “превентивного удару”.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца.

Удар Ізраїлю по Ірану 28 лютого

Так, після завдання по Ірану так званого превентивного удару по всьому Ізралю оголосили надзвичайний стан.

Уряд оголосив надзвичайний стан через очікування іранського удару у відповідь з використанням безпілотників і балістичних ракет.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що превентивний удар мав на меті усунути загрози для держави Ізраїль.

Нещодавно прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що, на його думку, балістичні ракети Ірану становлять загрозу для його країни, і висловив свою незгоду з угодою, яка зосереджується виключно на ядерній програмі Ірану.

Ізраїль завдав удару по Ірану на тлі активних дипломатичних контактів між Вашингтоном і Тегераном щодо нової угоди про обмеження іранської ядерної програми та недопущення масштабної війни в регіоні. Попри загострення, сторони планують продовжити переговори вже наступного тижня.

За інформацією джерел, Тегеран продемонстрував готовність до певних компромісів. Водночас президент США Дональд Трамп раніше заявляв про можливість ударів по Ірану та нині визнав, що незадоволений перебігом перемовин.

Також Трамп розпорядився суттєво посилити американську військову присутність на Близькому Сході. При цьому детальних пояснень щодо необхідності можливих силових кроків наразі не прозвучало.

У Тегерані ж заявили, що не залишать ізраїльську атаку без відповіді та готові діяти силою.

Раніше видання Financial Times повідомляло, що Іран уклав із РФ таємну угоду на €500 млн на закупівлю пускових установок і тисяч ракет для відновлення систем протиповітряної оборони, пошкоджених під час війни влітку минулого року.

Джерело : CNN, BBC

