Дубай на карте мира: перекресток Азии, Европы и Африки
- Дубай на карте мира расположен на северо-востоке Аравийского полуострова, на побережье Персидского залива.
- Географическое и политическое положение делает Дубай важным региональным центром: рядом Саудовская Аравия, Оман, Иран и Катар, а внутри страны он граничит с Абу-Даби и Шарджей.
Дубай — это большой город, а также целый эмират в составе Объединенных Арабских Эмиратов, расположенный на юго-востоке Персидского залива.
Где находится Дубай, читайте в нашем материале.
Дубай на карте мира: географическое положение
Географически он занимает северную часть Аравийского полуострова, и благодаря этому становится удобной точкой для международной торговли и путешествий.
Дубай является крупнейшим городом ОАЭ и административным центром одноименного эмирата. Объединенные Арабские Эмираты образовались в 1971 году как федерация семи эмиратов, среди которых Дубай занимает второе место по площади, но лидирует по экономическому влиянию и значению в регионе.
Дубай: какие страны рядом
Хотя сам Дубай не имеет сухопутных границ с другими странами, ОАЭ граничит с Саудовской Аравией на юге и юго-западе, а на востоке с Оманом.
Через Персидский залив на севере можно увидеть Иран, а неподалеку лежит Катар. Внутри федерации Дубай граничит с эмиратами Абу-Даби на юге и Шарджа на северо-востоке.
Чем привлекает Дубай
Исторически Дубай был небольшим рыбацким и жемчужным поселением, однако сегодня это один из самых узнаваемых городов мира.
Его знают за:
- роскошные отели, пляжи и развлекательные комплексы;
- огромные порты и международный аэропорт, которые делают город транспортным и торговым центром;
- инвестиционные и технологические проекты, привлекающие бизнес со всего мира.
Долгое время экономика региона опиралась на нефть и газ, но современный Дубай в значительной степени распределил доходы, поэтому туризм, торговля, недвижимость и финансовые услуги стали ключевыми сферами.
Дубай: расположение на карте мира
Город расположен на пересечении трех континентов — Азии, Европы и Африки, что делает его стратегически важным для глобальной коммерции. Береговая линия Дубая простирается примерно на 72 км вдоль Персидского залива, предлагая уникальные возможности для отдыха и развития.
Сегодня Дубай — это центр роскоши и истории, который привлекает путешественников и предпринимателей со всего мира.