Дубай — это большой город, а также целый эмират в составе Объединенных Арабских Эмиратов, расположенный на юго-востоке Персидского залива.

Где находится Дубай, читайте в нашем материале.

Дубай на карте мира: географическое положение

Географически он занимает северную часть Аравийского полуострова, и благодаря этому становится удобной точкой для международной торговли и путешествий.

Дубай является крупнейшим городом ОАЭ и административным центром одноименного эмирата. Объединенные Арабские Эмираты образовались в 1971 году как федерация семи эмиратов, среди которых Дубай занимает второе место по площади, но лидирует по экономическому влиянию и значению в регионе.

Дубай: какие страны рядом

Хотя сам Дубай не имеет сухопутных границ с другими странами, ОАЭ граничит с Саудовской Аравией на юге и юго-западе, а на востоке с Оманом.

Через Персидский залив на севере можно увидеть Иран, а неподалеку лежит Катар. Внутри федерации Дубай граничит с эмиратами Абу-Даби на юге и Шарджа на северо-востоке.

Чем привлекает Дубай

Исторически Дубай был небольшим рыбацким и жемчужным поселением, однако сегодня это один из самых узнаваемых городов мира.

Его знают за:

роскошные отели, пляжи и развлекательные комплексы;

огромные порты и международный аэропорт, которые делают город транспортным и торговым центром;

инвестиционные и технологические проекты, привлекающие бизнес со всего мира.

Долгое время экономика региона опиралась на нефть и газ, но современный Дубай в значительной степени распределил доходы, поэтому туризм, торговля, недвижимость и финансовые услуги стали ключевыми сферами.

Дубай: расположение на карте мира

Город расположен на пересечении трех континентов — Азии, Европы и Африки, что делает его стратегически важным для глобальной коммерции. Береговая линия Дубая простирается примерно на 72 км вдоль Персидского залива, предлагая уникальные возможности для отдыха и развития.

Сегодня Дубай — это центр роскоши и истории, который привлекает путешественников и предпринимателей со всего мира.

