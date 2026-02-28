Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что системы ПВО перехватили новую волну иранских ракет и беспилотников, которые двигались в направлении страны. В результате падения обломков по меньшей мере один человек погиб.

Атака Ирана на ОАЭ: что известно

В ведомстве отметили, что обломки сбитых целей упали в разных районах Абу-Даби и Дубая.

— ОАЭ подверглись откровенному нападению с использованием иранских баллистических ракет. Системы противовоздушной обороны ОАЭ эффективно справились с ракетами и успешно перехватили ряд ракет, — говорится в сообщении.

Минобороны призвало общественность сохранять спокойствие, полагаться исключительно на проверенную информацию из официальных источников и воздерживаться от распространения видео или изображений в социальных сетях.

The UAE successfully intercepted new wave of Iranian Missiles The Ministry of Defence announced that UAE air defense systems intercepted and destroyed a new wave of Iranian missiles launched towards the country, noting that the operation was carried out with high efficiency and… pic.twitter.com/W9LvTtjR1e — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 28, 2026

Оборонное ведомство страны подчеркнуло, что эта атака является “вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права”.

Государство оставляет за собой полное право принимать все необходимые меры для защиты своей территории и граждан, а также для обеспечения сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности.

Издание Gulf News сообщило, что во время иранского обстрела города Дубай повреждения получило здание отеля Fairmont The Palm в районе Пальма Джумейра. Известно о четырех пострадавших.

Власти Дубая подтвердили “инцидент” в здании в районе Пальма Джуймера.

Ранее в сети появились видео пожара в отеле Fairmont The Palm, который расположен в этом районе. На место происшествия прибыли команды экстренного реагирования. Впоследствии пожар взяли под контроль.

В сети выдвигают предположение, что здание атаковал беспилотник типа Shahed.

В связи с угрозой новых атак часть воздушного пространства была временно закрыта. Отменены несколько рейсов, а задержки в аэропортах Дубая привели к скоплению людей и большим очередям.

Международный аэропорт Дубая приостановил работу после ударов Ирана по ОАЭ.

— Аэропорты Дубая подтверждают, что все рейсы в Международном аэропорту Дубая и Международном аэропорту Аль-Мактум приостановлены до дальнейшего уведомления, — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Пассажирам советуют не ехать в аэропорт, а уточнять актуальную информацию о рейсах непосредственно у своих авиакомпаний.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям ОАЭ отправило текстовое сообщение жителям с просьбой оставаться дома.

Атака Израиля и США на Иран — детали

Утром 28 февраля в Иране прогремела серия мощных взрывов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна нанесла превентивный удар по Ирану.

Президент США Дональд Трамп заявил о начале американской военной кампании против Ирана с целью нейтрализации угроз со стороны режима аятолл.

Среди целей ударов Израиля и США были верховный лидер Ирана Али Хаменеи, президент Масуд Пезешкиян и другие высокопоставленные чиновники страны.

В ходе операции были поражены десятки объектов, в частности резиденции Хаменеи и Пезешкиана, здание парламента, министерство разведки, министерство обороны, ядерные объекты, военные базы и аэродромы.

В ответ Иран осуществил ракетные пуски в направлении территории Израиля и атаковал американские военные объекты в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.

После этого указанные страны заявили о готовности присоединиться к США и Израилю для дальнейших действий против Ирана.

СМИ сообщили о вероятной гибели министра обороны Ирана и командующего Корпусом стражей исламской революции. Информация о судьбе верховного лидера Ирана Хаменеи противоречива.

