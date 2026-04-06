Впервые с начала полномасштабного вторжения Украина за месяц запустила через границу больше ударных дронов, чем Россия.

Об этом свидетельствуют ежедневные данные, опубликованные Воздушными силами Украины и Министерством обороны России, которые проанализировало ABC News.

Украина совершила больше атак дронами, чем РФ

Минобороны России сообщило о уничтожении 7 347 украинских дронов в течение марта — это наивысший месячный показатель, который когда-либо фиксировала Москва, в среднем 237 аппаратов в день.

Ведомство публикует только данные о украинских дронах, которые, по его утверждению, были сбиты.

Воздушные силы Украины заявили, что в течение месяца они столкнулись с 6 462 российскими дронами и 138 ракетами различных типов.

Из них 5 833 дрона и 102 ракеты (около 90% дронов и чуть меньше 74% ракет) были перехвачены или подавлены.

Таким образом, по данным, опубликованным Киевом, Украина в марте ежедневно в среднем подвергалась атакам с использованием чуть более чем 208 дронов и четырех ракет.

ABC News не может независимо проверить данные, опубликованные ни Россией, ни Украиной.

Совокупное количество в 6 600 российских дронов и ракет, о котором сообщили Воздушные силы Украины за месяц, является новым рекордом для месячного объема российских ударов на большой дальности.

Воздушные силы Украины публикуют, по их словам, ежедневные сводки об ударах российских дронов и ракет, включая информацию о том, сколько боеприпасов было перехвачено и сколько достигли целей.

Россия совершила крупнейшую за месяц атаку за 24 часа среди обеих сторон. По данным Воздушных сил Украины, 24 марта Москва запустила по стране 948 дронов и 34 ракеты.

Удары дронами и ракетами большой дальности стали ключевым элементом конфликта, поскольку и Киев, и Москва стремятся ослабить экономику друг друга и подорвать способность вести и финансировать войну.

Обстрелы продолжаются несмотря на возобновление мирных переговоров при посредничестве США.

В настоящее время Россия имеет возможность запускать больше дронов и ракет по Украине, и украинские чиновники называют ночные атаки Москвы серьезной угрозой для стратегического положения страны.

Однако данные за март свидетельствуют, что баланс может меняться в пользу Украины, поскольку долгосрочные усилия Киева по расширению возможностей в сфере дронов и ракет дают результат.

Президент Украины Владимир Зеленский четко обозначил планы Киева по расширению возможностей дальнобойных ударов.

— Наш производственный потенциал только в сфере дронов и ракет в следующем году достигнет $35 млрд, — заявил Зеленский в октябре.

