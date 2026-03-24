Российские войска нанесли массированный удар по Украине с помощью ударных беспилотников. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе, Житомире, Днепре и других городах.

Факты ICTV собрали всю известную информацию о российском нападении на Украину 24 марта.

Атака на Украину

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, Россия осуществила одну из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками во вторник, 24 марта. Враг применил почти 1 тыс. дронов типа Shahed, Гербера и других типов – 556 днем и 392 ночью.

Там сообщили, что большое количество беспилотников залетало с северного направления – Черниговской и Сумской областей. Дневная атака охватила значительно больше областей, чем ночная: под ударом оказались Полтавская, Киевская, Николаевская, Винницкая области, а также Запад Украины – от Хмельницкой до Львовской областей.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировали 15 попаданий. В то же время силы противовоздушной обороны смогли сбить 541 беспилотник российских войск.

Взрывы в Киеве

В Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за угрозы вражеских ударных дронов. Российская армия осуществила воздушную атаку.

В столице были слышны мощные взрывы во время работы украинских сил противовоздушной обороны.

Атака на Львов

Во время воздушной тревоги 24 марта Львов подвергся атаке ударных дронов. Взрывы прогремели в центре города и в жилом районе Сыхов, где зафиксировано попадание в жилой дом.

По информации мэра Андрея Садового и руководителя ОВА Максима Козицкого, в результате атаки поврежден ансамбль Бернардинского монастыря и всемирное наследие ЮНЕСКО.

Количество пострадавших в результате атаки во Львове возросло до 26 человек. Среди них – люди с травмами различной степени тяжести. Медицинские специалисты оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Последствия в Ивано-Франковске

Днем 24 марта Ивано-Франковск подвергся атаке: российский дрон нацелился на административное здание. Повреждены здания городского и областного роддомов, а также около 10 жилых домов.

Взрывная волна разбила окна в окружающих зданиях, в частности, в роддоме, где в этот самый момент в укрытии врачи принимали роды у двух женщин, рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По данным ОВА, в результате российского обстрела погибли два человека, среди которых – военнослужащий Нацгвардии. Всего несколько дней назад у него родился ребенок в этом же перинатальном центре.

Также известно о четырех раненых, среди них – шестилетний ребенок.

Взрывы в Тернополе

Во время массированной атаки российских войск в Тернопольской области удалось сбить часть вражеских беспилотников, сообщили в ОВА.

Однако зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры и административное здание, в результате чего вспыхнули пожары.

По информации Тернопольской ОВА, среди жителей погибших и пострадавших нет.

Однако сейчас в области фиксируются перебои с электроснабжением. Энергетические бригады уже работают над стабилизацией сети, чтобы оперативно приступить к ремонту поврежденного объекта.

Атака на Винницу

Винницкая область пострадала в результате российской атаки беспилотниками. Известно как минимум об одном погибшем и 13 раненых, сообщили в Винницкой ОВА.

На данный момент подтверждены разрушения в жилом секторе: повреждены девять частных домов и два многоэтажных здания. Кроме того, пострадало здание ресторана, который не работал.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС в составе 91 спасателя и 19 единиц спецтехники, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.

Удары по Житомиру

Российские войска атаковали центральную часть Житомира, попав в двухэтажный жилой дом. Кроме того, взрывной волной повреждены окна в соседних зданиях, сообщили в Житомирской ОВА.

Отмечается, что спасатели быстро потушили пожар, вспыхнувший на месте удара.

По предварительным данным, ранения получила 12-летняя девочка — ее госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.

Последствия в Днепре

По уточненным данным, в Днепре в результате вражеского удара пострадали 13 гражданских лиц, среди них — трое детей, уточнил руководитель областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, в результате обстрела зафиксированы разрушения в девяти многоквартирных домах и дошкольных учебных заведениях.

Атака на Хмельницкую область

Помимо этих регионов, днем российские войска атаковали Хмельницкую область. Благодаря действиям подразделений ПВО часть воздушных целей врага удалось уничтожить.

Однако в Шепетовском районе в результате атаки получил травмы мужчина. У него контузия и ушиб головного мозга, сообщили в Хмельницкой ОВА. Пострадавшего госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

В то же время в регионе зафиксировали перебои в работе энергосети. Специалисты оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам для восстановления электроснабжения потребителей.

Фото: Андрей Садовый

