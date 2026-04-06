Вперше з початку повномасштабного вторгнення Україна за місяць запустила через кордон більше ударних дронів, ніж Росія.

Про це свідчать щоденні дані, оприлюднені Повітряними силами України та Міністерством оборони Росії, які проаналізувало ABC News.

Україна здійснила більше атак дронами, ніж РФ

Міноборони Росії повідомило про знищення 7 347 українських дронів протягом березня – це найвищий місячний показник, який коли-небудь фіксувала Москва, в середньому 237 апаратів на добу.

Відомство публікує лише дані про українські дрони, які, за його твердженням, були збиті.

Повітряні сили України заявили, що протягом місяця вони зіткнулися з 6 462 російськими дронами та 138 ракетами різних типів.

З них 5 833 дрони та 102 ракети (близько 90% дронів і трохи менше ніж 74% ракет) були перехоплені або приглушені.

Таким чином, за даними, оприлюдненими Києвом, Україна у березні щодня в середньому зазнавала атак з використанням трохи більше ніж 208 дронів і чотирьох ракет.

ABC News не може незалежно перевірити дані, оприлюднені ні Росією, ні Україною.

Сукупна кількість у 6 600 російських дронів і ракет, про яку повідомили Повітряні сили України за місяць, є новим рекордом для місячного обсягу російських ударів на великій дальності.

Повітряні сили України публікують, за їхніми словами, щоденні зведення про удари російських дронів і ракет, включно з інформацією про те, скільки боєприпасів було перехоплено і скільки досягли цілей.

Росія здійснила найбільшу за місяць атаку за 24 години серед обох сторін. За даними Повітряних сил України, 24 березня Москва запустила по країні 948 дронів і 34 ракети.

Удари дронами та ракетами великої дальності стали ключовим елементом конфлікту, оскільки і Київ, і Москва прагнуть послабити економіку один одного та підірвати здатність вести і фінансувати війну.

Обстріли тривають попри відновлення мирних переговорів за посередництва США.

Наразі Росія має змогу запускати більше дронів і ракет по Україні, і українські посадовці називають нічні атаки Москви серйозною загрозою для стратегічного становища країни.

Проте дані за березень свідчать, що баланс може змінюватися на користь України, оскільки довгострокові зусилля Києва з розширення можливостей у сфері дронів і ракет дають результат.

Президент України Володимир Зеленський чітко окреслив плани Києва щодо розширення можливостей далекобійних ударів.

– Наш виробничий потенціал лише у сфері дронів і ракет наступного року сягне $35 млрд, – заявив Зеленський у жовтні.

