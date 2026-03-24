В течение суток Россия бьет Шахедами по Украине. Большую часть дронов удалось сбить, однако есть попадания. Известно о более чем 40 пострадавших, в частности о пятерых детях.

Об этом заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

Зеленский о массированной атаке РФ 24 марта

По словам президента, сегодня с ночи почти целые сутки РФ бьет по Украине дронами, преимущественно Шахедами.

Сейчас смотрят

— Весь день — новые волны дронов. Более 550 дронов разных типов именно за день, значительное количество — именно Шахеды. География этого удара очень широкая, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что удалось сбить большую часть БпЛА (более 500), однако попадания есть.

Врагу удалось атаковать Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Винницу, Житомир, Хмельницкую, Ровенскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

— К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на сейчас известно о более чем 40 пострадавших, и среди них — пятеро детей. Всем оказывается необходимая помощь, — сказал президент.

Он рассказал, что россияне целились преимущественно по энергетике. К сожалению, есть попадания также в дома — атакованы центры городов, в частности исторический центр Львова.

Вспыхнул пожар в зданиях церкви Святого Андрея во Львове, история которой уходит к началу XVII века.

— Иранские Шахеды, модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове — это абсолютное извращение, и только таким, как Путин, может это нравиться. Во Франковске был поврежден роддом, — отметил Зеленский.

Президент подчеркивает — масштаб этой атаки демонстрирует, что Россия не намерена завершать эту войну.

— Без дополнительного и сильного давления на Россию, без ощутимых потерь для нее в Москве не появится желание отказаться от войны и снова привыкать к миру, — подытожил он.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.