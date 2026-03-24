На атаки ответим: Зеленский о массированном обстреле Украины 24 марта
- За сутки Россия запустила по Украине более 550 дронов, преимущественно Шахедов.
- Известно о более чем 40 пострадавших, среди которых пять детей, а также о попаданиях во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и других городах.
В течение суток Россия бьет Шахедами по Украине. Большую часть дронов удалось сбить, однако есть попадания. Известно о более чем 40 пострадавших, в частности о пятерых детях.
Об этом заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.
Зеленский о массированной атаке РФ 24 марта
По словам президента, сегодня с ночи почти целые сутки РФ бьет по Украине дронами, преимущественно Шахедами.
— Весь день — новые волны дронов. Более 550 дронов разных типов именно за день, значительное количество — именно Шахеды. География этого удара очень широкая, — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что удалось сбить большую часть БпЛА (более 500), однако попадания есть.
Врагу удалось атаковать Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Винницу, Житомир, Хмельницкую, Ровенскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.
— К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на сейчас известно о более чем 40 пострадавших, и среди них — пятеро детей. Всем оказывается необходимая помощь, — сказал президент.
Он рассказал, что россияне целились преимущественно по энергетике. К сожалению, есть попадания также в дома — атакованы центры городов, в частности исторический центр Львова.
Вспыхнул пожар в зданиях церкви Святого Андрея во Львове, история которой уходит к началу XVII века.
— Иранские Шахеды, модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове — это абсолютное извращение, и только таким, как Путин, может это нравиться. Во Франковске был поврежден роддом, — отметил Зеленский.
Президент подчеркивает — масштаб этой атаки демонстрирует, что Россия не намерена завершать эту войну.
— Без дополнительного и сильного давления на Россию, без ощутимых потерь для нее в Москве не появится желание отказаться от войны и снова привыкать к миру, — подытожил он.