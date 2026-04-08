Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении, по её оценке, самой масштабной и скоординированной серии ударов по позициям группировки Хезболла на территории Ливана. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ, опубликованном в среду, 8 апреля.

По данным израильских военных, в течение примерно 10 минут было одновременно поражено более 100 целей, среди которых командные пункты и другие военные объекты группировки. Атаки произошли в различных районах, в частности в столице Бейруте, в долине Бекаа и на юге страны.

В ЦАХАЛ уточнили, что под удар попали штаб-квартиры организации, центры управления разведкой, центральные командные узлы, а также объекты военной инфраструктуры, связанные с огневыми и морскими подразделениями.

Отдельно отмечается поражение подразделений сил Радван и воздушного подразделения 127.

В израильской армии подчеркнули, что операция готовилась в течение нескольких недель и основывалась на подробных разведывательных данных, которые позволили нанести одновременный массированный удар по ключевым объектам группировки.

Ливан: расположение на карте мира и географическое положение

Ливан — одно из самых маленьких, но стратегически важных государств Ближнего Востока. Несмотря на компактные размеры, страна имеет выгодное географическое положение, что делает ее перекрестком торговли, культур и политических интересов.

На карте мира Ливан расположен в западной части Азии, на побережье Средиземного моря. Если посмотреть на политическую карту мира, страна находится между двумя государствами:

на севере и востоке граничит с Сирией

на юге — с Израилем

Западная граница Ливана омывается водами Средиземного моря, что обеспечивает стране выход к важным морским торговым путям.

Ливан на политической карте мира

На политической карте мира Ливан обозначен как независимое государство со столицей в городе Бейрут. Несмотря на небольшую площадь, страна играет важную роль в региональной политике. Ливан входит в состав Организации Объединенных Наций.

Из-за своего расположения между различными политическими и религиозными центрами региона Ливан часто оказывается в центре международного внимания.

Особенности расположения Ливана

Географическое положение Ливана имеет несколько важных особенностей:

Во-первых, это узкая прибрежная полоса, простирающаяся вдоль Средиземного моря.

Во-вторых, территория страны преимущественно горная — здесь проходят хребты Ливанских гор, что значительно влияет на климат и расселение населения.

В-третьих, близость к зонам геополитической напряженности делает расположение Ливана стратегически важным как с экономической, так и с точки зрения безопасности.

