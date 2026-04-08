Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про проведення, за її оцінкою, найбільш масштабної та скоординованої серії ударів по позиціях угруповання Хезболла на території Лівану. Про це йдеться в заяві пресслужби ЦАХАЛ, оприлюдненій у середу, 8 квітня.

За даними ізраїльських військових, протягом приблизно 10 хвилин було одночасно уражено понад 100 цілей, серед яких командні пункти та інші військові об’єкти угруповання. Атаки відбулися в різних районах, зокрема в столиці Бейрут, у долині Бекаа та на півдні країни.

У ЦАХАЛ уточнили, що під удар потрапили штаб-квартири організації, центри управління розвідкою, центральні командні вузли, а також об’єкти військової інфраструктури, пов’язані з вогневими та морськими підрозділами.

Окремо зазначається ураження підрозділів сил Радван і повітряного підрозділу 127.

В ізраїльській армії наголосили, що операція готувалася протягом кількох тижнів і базувалася на детальних розвідувальних даних, які дозволили завдати одночасного масованого удару по ключових об’єктах угруповання.

Ліван: розташування на карті світу та географічне положення

Ліван — одна з найменших, але стратегічно важливих держав Близького Сходу. Попри компактні розміри, країна має вигідне географічне положення, що робить її перехрестям торгівлі, культур і політичних інтересів.

Ліван на карті світу розташований у західній частині Азії, на узбережжі Середземного моря. Якщо дивитися на політичну карту світу, країна знаходиться між двома державами:

на півночі та сході межує з Сирією

на півдні — з Ізраїлем

Західний кордон Лівану омивається водами Середземного моря, що забезпечує країні вихід до важливих морських торговельних шляхів.

Ліван на політичній карті світу

На політичній карті світу Ліван позначений як незалежна держава зі столицею у місті Бейрут. Попри невелику площу, країна відіграє важливу роль у регіональній політиці. Ліван входить до складу Організації Об’єднаних Націй.

Через своє розташування між різними політичними та релігійними центрами регіону, Ліван часто опиняється у фокусі міжнародної уваги.

Особливості розташування Лівану

Географічне положення Лівану має кілька важливих особливостей:

По-перше, це вузька прибережна смуга, яка простягається вздовж Середземного моря.

По-друге, територія країни переважно гірська — тут проходять хребти Ліванських гір, що значно впливають на клімат і розселення населення.

По-третє, близькість до зон геополітичної напруги робить розташування Лівану стратегічно важливим як з економічної, так і з безпекової точки зору.

