Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что хотел бы видеть Украину в НАТО, поскольку Киев сейчас обладает лучшими военными знаниями.

Это видно по тому, как Украина поддерживает союзников на Ближнем Востоке.

Об этом заявил Стубб в интервью канадскому общественному вещателю CBC.

Сейчас смотрят

Стубб высказался о членстве Украины в НАТО

По его словам, Украина оказывает поддержку своим союзникам на Ближнем Востоке, применяя собственный боевой опыт для противодействия и отражения атак Ирана.

— Можем ли мы позволить держать Украину вне (НАТО, — Ред.), в том смысле, что они теперь обладают лучшими военными знаниями. Они демонстрируют это на Ближнем Востоке, защищая государства от Ирана, — отметил президент Финляндии.

Он выразил надежду, что “американцы понимают эту позицию”. Стуб отметил, что необходимо серьезно пересмотреть роль Украины в системе безопасности Европы.

Среди крупнейших армий континента он назвал Турцию, Украину, Польшу и Финляндию.

Стубб отметил, что необходимо использовать потенциал этих стран для укрепления противостояния угрозе со стороны РФ.

— Хотел бы видеть Украину в НАТО, — подчеркнул он.

Стубб добавил, что политические убеждения в разных кругах не должны препятствовать серьезному обсуждению перспектив Украины в системе европейской безопасности, ведь российская угроза не исчезает.

Напомним, во время двухдневного визита в Канаду Александр Стубб провел встречу с премьер-министром Марком Карни.

По результатам поездки стороны опубликовали совместное заявление, в котором Канада и Финляндия подтвердили намерение поддерживать Украину, рассматривая ее безопасность как неотъемлемую составляющую евроатлантической системы.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.