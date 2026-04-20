У них найкращі військові знання: Стубб хоче бачити Україну в НАТО
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що хотів би бачити Україну в НАТО, оскільки Київ зараз володіє найкращими військовими знаннями.
Це видно з того, як Україна підтримує союзників на Близькому Сході.
Про це заявив Стубб в інтерв’ю канадському суспільному мовнику CBC.
За його словами, Україна надає підтримку своїм союзникам на Близькому Сході, застосовуючи власний бойовий досвід для протидії та відбиття атак Ірану.
– Чи можемо ми дозволити тримати Україну поза (НАТО, – Ред.), у тому розумінні, що вони тепер володіють найкращими військовими знаннями. Вони демонструють це на Близькому Сході, захищаючи держави від Ірану, – зазначив президент Фінляндії.
Він висловив сподівання, що “американці розуміють цю позицію”. Стуб зазначив, що необхідно серйозно переглянути роль України у системі безпеки Європи.
Серед найбільших армій континенту він назвав Туреччину, Україну, Польщу та Фінляндію.
Стубб зазначив, що необхідно використати потенціал цих країн для зміцнення протистояння загрози від РФ.
– Волів би бачити Україну в НАТО, – наголосив він.
Стубб додав, що політичні переконання в різних колах не повинні перешкоджати серйозному обговоренню перспектив України в системі європейської безпеки, адже російська загроза не зникає.
Нагадаємо, під час дводенного візиту до Канади Александр Стубб провів зустріч із прем’єр-міністром Марком Карні.
За результатами поїздки сторони оприлюднили спільну заяву, в якій Канада та Фінляндія підтвердили намір підтримувати Україну, розглядаючи її безпеку як невід’ємну складову євроатлантичної системи.