Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що хотів би бачити Україну в НАТО, оскільки Київ зараз володіє найкращими військовими знаннями.

Це видно з того, як Україна підтримує союзників на Близькому Сході.

Про це заявив Стубб в інтерв’ю канадському суспільному мовнику CBC.

Стубб висловився про членство України в НАТО

За його словами, Україна надає підтримку своїм союзникам на Близькому Сході, застосовуючи власний бойовий досвід для протидії та відбиття атак Ірану.

– Чи можемо ми дозволити тримати Україну поза (НАТО, – Ред.), у тому розумінні, що вони тепер володіють найкращими військовими знаннями. Вони демонструють це на Близькому Сході, захищаючи держави від Ірану, – зазначив президент Фінляндії.

Він висловив сподівання, що “американці розуміють цю позицію”. Стуб зазначив, що необхідно серйозно переглянути роль України у системі безпеки Європи.

Серед найбільших армій континенту він назвав Туреччину, Україну, Польщу та Фінляндію.

Стубб зазначив, що необхідно використати потенціал цих країн для зміцнення протистояння загрози від РФ.

– Волів би бачити Україну в НАТО, – наголосив він.

Стубб додав, що політичні переконання в різних колах не повинні перешкоджати серйозному обговоренню перспектив України в системі європейської безпеки, адже російська загроза не зникає.

Нагадаємо, під час дводенного візиту до Канади Александр Стубб провів зустріч із прем’єр-міністром Марком Карні.

За результатами поїздки сторони оприлюднили спільну заяву, в якій Канада та Фінляндія підтвердили намір підтримувати Україну, розглядаючи її безпеку як невід’ємну складову євроатлантичної системи.

